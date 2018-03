AC Milan, Parma, Manchester United.

Her toppede Jespers Blomqvist fodboldkarriere, men siden er det gået ned ad bakke for svenskeren.

I dag har han mistet stort set alle de mange millioner, karrieren indbragte - og nu har han fundet ud af, hvordan han vil tjene sine penge.

Som pizzabager.

Det fortæller han til Expressen.

»Jeg har længe ledt efter noget inden for restaurationsbranchen, som jeg kunne sætte tænderne i. Jeg har altid syntes, at det kunne være sjovt, fordi jeg har boet i Italien. Nu har jeg endelig fundet noget, det føles stort, men stadig spændende,« siger Jesper Blomqvist, der har købt et pizzeria i byen Lidingö.

For knap et år siden fortalte han om sin økonomiske deroute.

»Jeg har haft mange dårlige forretninger, er blevet snydt og har lavet mislykkeder investeringer Der er ingen akut krise i morgen, heller ikke i næste uge, og måske ikke næste år. Men det er ikke sådan, at jeg kan læne mig tilbage i sofaen og ikke lave noget,« sagde han dengang.

Jesper Blomqvist blev hentet til Manchester United af den legendariske Alex Ferguson. Foto: DAN CHUNG

Nu satser han altså alt på pizzaer, lavet på den traditionelle napolitanske måde. Og der er til formålet blevet hentet en håndlavet ovn i Napoli, som nu står i Lidingö.

Den 44-årige eks-fodboldspiller har selv tænkt sig at stå med fingrene i dejen.

»Man vil kunne købe en pizza, der er lavet af mig,« siger Jesper Blomqvist og beder i samme åndedrag om tålmodighed.

»Jeg er kun ved at lære at bage pizza. Jeg kan ikke love, at jeg kommer til at stå der, når der er mest travlt lørdag. Men de er gode nok til, at jeg kan opkræve penge for dem nu, og om et halvt står jeg også og bager pizza om lørdagen.«