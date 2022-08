Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I tidernes løb har Daniella Chavez' udseende utvivlsomt fået mere end et menneske til at spærre øjnene op.

Men de seneste dage er det en af Playboy-modellens gerninger, der har vakt opsigt.

Den 35-årige OnlyFans-model har nemlig samlet svimlende otte millioner dollar ind – godt 58 millioner kroner – for at købe sin lokale fodboldklub, O'Higgins FC. På kun to uger.

Det skriver flere medier, herunder New York Post.

Daniella Chavez er O'Higgins-fan. Foto: Twitter/Daniella Chavez Vis mere Daniella Chavez er O'Higgins-fan. Foto: Twitter/Daniella Chavez

Chileneren har gjort det via sin OnlyFans-portal, hvor hun deler letpåklædte billeder og videoer mod medlemmernes betaling. Og det har mildest talt vist sig at være en god idé i forsøget på at erhverve sig sin hjerteklub.

Men Daniella Chavez kan ikke smile endnu. For der skal hentes langt flere penge, hvis hendes plan skal lykkes.

I alt skal der rejses 20 millioner dollar, svarende til 145 millioner kroner, før drømmen om at købe klubben baseret syd for hovedstaden Santiago, kan blive til virkelighed.

Og så skal den nuværende ejer, rigmanden Ricardo Abumohor, gå med til at sælge til hende.

For selvom klubben først forklarede, at klubben var til salg, har man siden forklaret, at man ikke har tænkt sig at diskutere et salg med Chavez, som udelukkende kreerede sin OnlyFans-profil for at købe klubben.

'Ricardo Abumohor har sat den til salg, og nu hvor jeg vil købe den, fortæller de mig, at jeg ikke kan. Jeg troede, at den mand var mere seriøs, og jeg er sikker på, at jeg kan gøre meget mere for klubben end ham. Jeg er fra egnen, jeg er fan, og han er ikke!' siger Daniella Chavez, der har anklaget klubben for sexisme.

Senere udsendte O'Higgins dog en pressemeddelelse, hvor man forklarer, at man vil have et formelt bud – og ikke bare et via sociale medier. Samtidig afviser alle sexismeanklager.

Foto: Twitter/Daniella Chavez Vis mere Foto: Twitter/Daniella Chavez