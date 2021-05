»Når man kigger på klubbens forhold til byen og fansene i bred forstand, er det frygteligt. De har ikke noget forhold til hinanden.«

Meldingen om storholdet Manchester United kommer fra The Athletic-journalisten Matt Slater efter uroligheder, vold og kaos omkring klubbens stadion, Old Trafford, inden opgøret mod Liverpool.

Grunden? Ejerfamilien bag Manchester United, 'The Glazers', som fra den ene dag til den næste forvandlede klubben fra at være en gældfri pengemaskine til at skylde næsten fem milliarder kroner væk.

Men det vender vi tilbage til.

De føler ikke, at de har behov for at tale med fansene. Det er en kombination af arrogance og distance. Matt Slater, journalist ved The Athletic, om Glazer-familien

Siden Glazer-familien overtog størstedelen af aktierne i den legendariske klub i 2005 og kunne kalde sig for ejere af Manchester United, er der gradvist vokset en kløft mellem dem og fansene. Og det kulminerede søndag.

I ren og skær raseri blev Old Trafford invaderet af fans, mens der blev skudt med fyrværkeri mod tv-studiet på tribunen. Der blev kastet med kameraudstyr og smadret døre, mens flere politibetjente blev såret i de brutale sammenstød.

Den ene blev angrebet med en flaske og fik et snit i ansigtet, der sendte ham på hospitalet.

Umiddelbart er der langt fra ejerskifte til flaskekast, vold og hårdhændede protester, men 'The Glazers' er på en kort årrække blevet en af de mest forhadte familier i England.

Der var voldsomme protester mod Glazer-familien omkring Old Trafford forud for søndagskampen mod Liverpool. Foto: OLI SCARFF

Gennem flere år er den blevet kritiseret utallige gange for den måde, den har drevet Manchester United på, og bægeret flød – igen – over, da blev meldt ud, at man ville deltage i den kontroversielle Super League.

Ikke desto mindre startede det hadske forhold mellem klubbens tilhængere og ejerne allerede, da ægteskabet blev indgået.

Rigmanden Malcolm Glazer opnåede kontrol i Manchester United i 2005, hvor han overtog en af de fodboldklubber i verden, der genererede flest penge.

Han kom fra en jødisk familie i USA, hvor han blev stenrig ved blandt andet at investere i ejendomme, tv-stationer og et firma, som reparerede ure. Sidenhen investerede han også i Harley Davidson og blev ejer af NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers.

Med andre ord fik han skabt et imperium og en enorm formue, der skaffede ham adgang til Manchester United. Men han brugte ikke sine egne penge på købet.

I stedet finansierede han overtagelsen af de mange Manchester United-aktier med lånte penge til høje renter. Og i det øjeblik gik den engelske fodboldklub fra at være en fuldstændig gældfri pengemaskine til at have mere end 558 millioner pund i gæld.

Det svarer til mere end seks milliarder kroner i datidens kurs, som i 2010 toppede på godt syv milliarder i gæld.

Sammenlægger man det med, at familien ikke har det store kendskab til fodboldverdenen, har man skabt en sprængfarlig cocktail.

Malcolm Glazer overtog Manchester United i 2005. Her ses han på et billede fra 2003. Han døde i 2014. Foto: PETER MUHLY

»Der er absolut intet bevis for, at 'The Glazers' ved noget som helst om fodbold eller har nogen form for interesse i det,« siger Matt Slater.

Protesterne begyndte allerede i forbindelse med overtagelsen for mere end 15 år siden, hvor utilfredse fans dannede en klub ved navn FC United of Manchester, der skulle konkurrere med storholdet.

»Der var en første protestbølge, hvor en gruppe fans droppede Manchester United. Det lignede en stor splittelse, men det var det ikke i sidste ende. Nogle af de mest loyale fans droppede klubben, men størstedelen gjorde ikke,« forklarer The Athletic-journalisten.

Den sportslige succes fortsatte for de rødklædte, hvilket formentlig viftede en seriøs krise væk. Holdet vandt flere engelske mesterskaber under stjernetræneren Sir Alex Ferguson, men i omkring 2010 måtte Glazer-familien forsøge at hakke en del af den høje gæld af.

Fans protesterer mod Glazers i 2005. Foto: DARREN STAPLES

Det gjorde man ved at sælge 25 procent i såkaldte B-aktier, som giver mindre indflydelse end A-aktierne, der alle blev beholdt af Glazer-familien. På den måde kunne man sælge ud uden at miste kontrollen i klubben.

Men det hjalp ikke på det anstrengte forhold. Faktisk blev det kun værre.

For penge, der førhen blev brugt til at renovere stadion og til at betale lønninger, skulle pludselig bruges til at betale dyre lån tilbage. Og så valgte Glazer-familien også at bruge en del af dem på spillerkøb og... trække en del af pengene ud og beholde dem selv.

Det skabte endnu en bølge af protester, Green and Gold, hvor fansene valgte at beklæde sig med guld og grønne farver, som var dem, der blev brugt, da klubben blev grundlagt.

Klubbens kontroversielle ejere: Bryan (tv.), Joel (midten) og Avram Glazer i 2008. Foto: PHIL NOBLE

Siden de gyldne år med mange titler har utilfredsheden taget til blandt fans. Og nu er sigtekornet rettet mod Joel, Avram og Bryan Glazer, der har overtaget efter patriarken Malcolm Glazers død.

I dag ligger gælden på omkring 500 millioner pund – som den har gjort i mange år. Og ifølge Matt Slater bliver den sidste del formentlig betalt den dag, Glazer-familien vælger at sælge klubben.

»United genererer mange penge. Men det er som at køre med håndbremsen trukket at være ejet af 'The Glazers',« fortæller Matt Slater og henviser til, at ejerne lader til først og fremmest at varetage deres egne interesser – ikke klubbens.

Det bekræftes af Twitter-profilen The Swiss Ramble, der er specialiseret i fodboldens økonomi. Her skriver man, at Glazer-ejerskabet har kostet klubben knap 9,5 milliarder kroner.

Spare a thought for the person sat in this seat at Old Trafford tonight pic.twitter.com/057xbupHyv — Soccer AM (@SoccerAM) April 24, 2019

År med høj gæld, grådige ejere og manglende investering i klubbens faciliteter udmøntede sig i helt surrealistiske scener i 2019 inden en kamp på Old Trafford mod rivalen Manchester City, der i øvrigt har overhalet United indenom rent sportsligt siden Glazer-overtagelsen.

»Kampen blev forsinket, fordi det lækkede med vand ned fra taget. Litervis af vand fossede ned. Det er symbolet på Glazer-ejerskabet i Manchester United. De har intet gjort med klubben,« mener Matt Slater.

Manchester Uniteds planer om at være en del af Super League var endnu en omgang benzin på et bål, hvor flammerne i forvejen æder brændet op. Men selv de voldsomme uroligheder, 'væmmelsen' og 'vreden' er formentlig ikke nok til at rokke ved det kontroversielle ejerskab.

»Jeg tror ikke, at det her vil ændre noget. Man skal aldrig sige aldrig. De vil nok være opmærksomme på, hvor skidt det så ud med protesterne. Som sponsor vil man ikke associeres med det, så det kunne koste sponsorater, hvis det fortsætter,« siger Matt Slater.

For hvorfor er protester vigtige, når man alligevel bor flere tusinder kilometer væk?

»De føler ikke, at de har behov for at tale med fansene. Det er en kombination af arrogance og distance. Hvis man bor i Florida, føler man så, at man skal tale med fans i Manchester? Nej,« siger Matt Slater og peger på den kyniske tankegang, ejerne formentlig sidder med.

»Tjente man penge sidste år? Ja. Vil vi tjene penge efter corona? ja. Gør holdet det okay? Ja.«