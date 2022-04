Nu er der kun tre tilbage i kapløbet.

Men de har fået noget af en presbold, for nu er prisen for at overtage Chelsea hævet med næsten 4,5 milliarder kroner. Det fortæller The Times.

En kilde i en en af de bejlende grupper fortæller, at de er chokerede over kravet i 11. time.

Ifølge mediet vil Raine Group, der står for at sælge Chelsea for Roman Abramovich, annoncere hvem der er tilbage i feltet om at købe den hæderkronede fodboldklub.

The Times mener at vide, at der er tale om et konsortium anført af LA Dodgers-medejer Todd Boehly, et med Boston Celtics-medejer Stephen Pagliuca i spidsen og sidst men ikke mindst en gruppe ledet af Sir Martin Broughton, der er tidligere British Airways-boss. Det sidstnævnte konsortium er det, hvor F1-superstjernen Lewis Hamilton er engageret.

Abramovich må ikke tjene på salget af klubben på grund af den britiske regerings sanktioner mod ham grundet sit nære forhold til Ruslands præsident Vladimir Putin.

Lige nu er der dog vanskeligheder på grund af et lån, der skal indfris. Her kan Abaramovich ende med et overskud, når salget er gået igennem, og de penge skal efter aftale gå til velgørende formål for dem, der lider under Ruslands invasion. Der vil komme mere klarhed over den del, men i hvert fald er de tre tilbageværende bejlere blevet bedt om at hæve deres bud, så den del kan gå i opfyldelse.

I alt ser det ud til, at prisen vil blive omkring fire millarder pund - eller næsten 35,7 milliarder danske kroner.