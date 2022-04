Den nu tidligere talentudviklingschef i DBU Flemming Berg sad seks år i sædet, inden han for nylig sagde ja til et sportsdirektørjob i sydafrikanske Mamelodi Sundowns.

Tiden i DBU har gjort et stort indtryk på Flemming Berg, der havde svært ved at sige farvel til kollegerne, da det hele sluttede med en afskedsmiddag.

Han fortæller til Tipsbladet, at tårerne trillede ned, da han skulle sige tak for nu.

»Min afskedsfrokost, det blev for overvældende. Jeg kunne slet ikke sige noget. Så jeg skrev et brev i stedet efterfølgende,« siger han til fodboldmediet og forklarer, hvad brevet indeholdt.

»Jeg skrev, at jeg følte, at jeg havde haft maksimalt indflydelse og følte et minimalt pres. Det kan jeg takke Kim og Peter (Hallberg og Møller, red.) for. De bakkede mig op og troede på mig, og det gav frihed. Jeg er lidt en skæv person på nogle områder, og jeg kan godt lide at sætte ting på spidsen. Jeg har taget en del kampe. Men opbakningen var der altid,« forklarer han og udtrykker stor glæde og stolthed over at have arbejdet i DBU.

Flemming Berg fortæller også, at han i tiden hos DBU har fået tilbudt flere andre stillinger, blandt andet i FIFA.

Også danske klubber skulle have henvendt sig med jobtilbud som sportsdirektør.

Men det er altså først et job i Sydafrika, der har kunnet trække ham væk fra arbejdet med landsholdene.