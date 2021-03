Næsten tre år. Så lang tid er der gået siden sidste Roman Abramovich-besøg på Stamford Bridge.

Det lange fravær og udskydelsen af stadionbyggeriet har givet liv til spekulationer om, at Chelsea-ejeren er på vej til at sælge klubben.

Men nu skyder han alle rygterne ned i et sjældent interview med Forbes.

»Ambitionerne er præcis de samme, som da jeg kom til, og det håber jeg, at man kan se på arbejdet, som vi har udført både på og uden for banen i de sidste 17 år,« siger den 54-årige Roman Abramovich.

Her er et billede fra 2017. Foto: Ben STANSALL

»Chelsea har en meget rig historie, og jeg er ekstremt heldig at være en del af den. Klubben var her før mig, og den vil være her efter mig, men mit job er at sørge for, at vi er så succesfulde som muligt nu, samtidig med at vi bygger på til fremtiden,« tilføjer han og erklærer sin kærlighed til klubben.

Årsagen til hans fravær er da også simpel og ikke, fordi lysten ikke har været der.

Den russiske forretningsmand har blot haft problemer med at få et visum, så han kan komme til London og se sit fodboldhold spille.

Dermed nåede han aldrig at se nu tidligere manager Frank Lampard styre Chelsea på Stamford Bridge.

Chelsea-legenden blev for nylig fyret og nåede under to år som manager for Andreas Christensen og de andre Chelsea-spillere.