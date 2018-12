»Jeg har ikke delt det med nogen, det er sjovere at lade være.«

Sådan sagde Christian Eriksen under årets VM, da han lige var blevet far. Spørgsmålet han fik omhandlede sønnens navn, som han ikke har delt med omverdenen. Før nu.

For i et interview med Spillerforeningen, løfter den danske landsholdsstjerne endelig sløret for, hvad han og kæresten Sabrina har valgt at kalde deres lille dreng, der kom til verden for lidt over et halvt år siden.

Han har fået navnet Alfred, siger Christian Eriksen i interviewet, hvor han sætter ord på det at være blevet far i år. En begivenhed, der har vendt op og ned på hverdagen for Tottenham-spilleren.

Vis dette opslag på Instagram Merry Christmas #lillenisse Et opslag delt af Christian Eriksen (@chriseriksen8) den 24. Dec, 2018 kl. 2.50 PST

»Det er nyt, men godt nok sjovt og spændende. Jeg tror, alle der er blevet fædre og forældre, de ved, at når man får et barn, så ændres det meget hurtigt. Alle ens tanker er noget, der kun fokuserer på en lille person,« siger Christian Eriksen.

For i fodbold er det sporten, der fylder det meste, og som hele hverdagen handler om. Det gør det stadig, men meget har alligevel ændret sig nu, efter han er blevet far.

»Når du kommer hjem til familien - nu med Alfred - så er det helt anderledes. Fodbold fylder stadig det meste, det er trods alt stadig det, man lever af og går op i. Men man slår lige hjernen fra, når man kommer hjem og ser både Sabrina og den lille. Så bliver det bare anderledes. Man tænker kun på, hvordan de har haft det,« siger Christian Eriksen, der er nomineret til prisen som 'Årets mandlige fodboldspiller'.

Christian Eriksen blev far kort tid før det danske landshold i sommer rejste til Rusland for at deltage ved VM. Inden slutrunden hyldede Christian Eriksen sin nyfødte søn, da han scorede det sidste mål mod Mexico i en testkamp. Her pegede han ned på sin støvle, hvor datoen 04-06-2018 var indgraveret. Den dato, hvor han blev far til Alfred.