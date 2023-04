Du har set Joakim Mæhle pege på sin målnæse.

Den nordjyske back har på landsholdet en fremragende målstatistik, men på klubholdet Atalanta har han haft sværere ved at finde frem til netmaskerne, da han ikke har helt så frie tøjer som under Kasper Hjulmand.

Dog fik han scoret åbningsmålet i mandagens kamp mod Fiorentina efter en fremragende aktion, hvor han prikkede bolden forbi en forsvarer og dernæst afsluttede køligt over en fremstormende keeper.

Så fandt han sin gamle jubelscene med 'målnæsen' frem - men det kostede.

Mæhle lige før han lavede 'målnæsen'. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI Vis mere Mæhle lige før han lavede 'målnæsen'. Foto: CLAUDIO GIOVANNINI

For den italienske dommer gad ikke at se på det pegeri, og så fandt han et gult kort frem.

Kort efter EM i 2021 scorede Mæhle i en venskabskamp mod Serbien og lavede samme fejring. Herefter forklarede han til B.T., at det var en gammel jubelscene, han havde genopfundet.

»Det er en gammel jubelscene fra tilbage i tiden, som jeg har glemt et par gange, og så fik jeg at vide, at hvis jeg scorede igen, skulle jeg lave den. Så det var en gammel jubelscene, der kom op,« sagde han i september 2021.

I 2023 går den åbenbart ikke.

For nylig fik Inters Romelu Lukaku også et gult kort, fordi han tyssede på Juventus' fans, der havde overdynget ham med racistiske tilsvininger. Den advarsel fik lov at stå ved magt, og derfor er der stort fokus på, hvad spillerne gør efter scoring.

Mæhle var helt uforstående over for sin advarsel og argumenterede for sin sag, men foræves.

Han kan dog glæde sig over at have scoret Atalantas mål nummer 2500 i Serie A - og sit tredje i år.