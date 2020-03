Dietmar Hopp har gennem årene givet små 4,5 milliarder kroner til velgørenhed. Til hospitaler, til uddannelse, til socialt udsatte.

Alligevel fremstår han lige nu som Tysklands ubetinget mest forhadte mand.

Det skyldes, at den succesrige forretningsmand for små 15 år siden begyndte at pumpe store pengesummer i TSG 1899 Hoffenheim.

»Der findes en stor modstand mod det her fra de klassiske klubber i Tyskland: Som Bayern München, Borussia Dortmund og Borussia Mönchengladbach,« som Bundesliga-eksperten Archie Rhind-Tutt har forklaret til BBC.

I weekenden blev Dietmar Hopps upopularitet tydelig som aldrig før. På flere stadioner gav tilskuere rundt omkring i Tyskland udtryk for deres mening om ham. Mest kontroversielt gik det for sig på det stadion, hjemmebanen PreZero Arena, hvor milliardæren selv befandt sig.

'Hopp vil altid være en ludersøn' stod der på det banner, nogle Bayern München-fans havde taget med.

Det betød, at kampen ikke bare blev afbrudt i flere omgange. Det sidste kvarter blev gennemført via harmløst boldtrilleri mellem de to holds spillere. Og eksempelvis Bayern Münchens klubpræsident Karl-Heinz Rummenigge meldte ud, at han 'skammede sig' over brugen af ordet 'ludersøn'.

Og altså alt sammen på grund af Dietmar Hopps millionindsprøjtninger i barndomsklubben.

Det famøse banner, som Bayern München-fans holdt op i lørdagens kamp mod Hoffenheim: 'Hopp vil altid være en ludersøn', står der. Foto: ARMANDO BABANI Vis mere Det famøse banner, som Bayern München-fans holdt op i lørdagens kamp mod Hoffenheim: 'Hopp vil altid være en ludersøn', står der. Foto: ARMANDO BABANI

For egentlig er det forbudt for ekstremt rige personer at overtage kontrollen med en klub i Tyskland. Det er på grund af den såkaldte 50+1-regel, der skal forhindre investorer i at sikre sig aktiemajoriteten i klubberne. De kan altså højst købe sig til 49 procent.

Dietmar Hopp fik dog dispensation, så han i dag ejer 96 procent af Hoffenheim, og det er den udvikling tilhængere i andre klubber har opponeret mod. På samme måde er hadet rettet mod RB Leipzig, der er finansieret af Red Bull-koncernen.

»Det er den debat, som har raset i Tyskland i de seneste år: Traditionerne bliver kørt over af nye metoder, af penge. Og det her føles som et afgørende øjeblik i tysk fodbold, for det viser den splittelse, der findes,« som Archie Rhind-Tutt har sagt til BBC.

Igennem årene har Dietmar Hopp angiveligt puttet mere end 2,5 milliarder kroner i Hoffenheim. I spillere, i træningsanlæg, i to stadioner. Hvilket har været med til at hive klubben fra den 8.-bedste række til at være etableret i den bedste række, Bundesligaen.

Og det er helt enkelt det, der provokerer fansene fra de andre klubber. Det er utysk, at man på den måde hjælper en fodboldklub op på en højere hylde, end den egentlig hører til på. Man køber sig til succes.

Dietmar Hopp kan ikke selv forstå kritikken.

»Hvis jeg bare forstod en smule af, hvad de idioter vil have af mig, ville det være lettere. Jeg ved ikke, hvorfor de er så fjendtlige mod mig. Det minder mig om en meget dyster fortid,« sagde Hoffenheim-ejeren efter weekendens ballade:

»Jeg gider slet ikke tale med de mennesker. Det giver ingen mening, for de lever i en anden verden, og jeg kan overhovedet ikke føre en samtale med dem. Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle sige til dem.«

Dietmar Hopp (tv.) og Bayern München-præsident Karl-Heinz Rummenigge efter lørdagens kamp. Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Dietmar Hopp (tv.) og Bayern München-præsident Karl-Heinz Rummenigge efter lørdagens kamp. Foto: DANIEL ROLAND

Men hvem er Dietmar Hopp?

Ifølge Forbes er den 79-årige forretningsmand ikke bare rig, han er helt utroligt rig.

Han er blandt denne klodes 100 rigeste personer med en formue på lige over 100 milliarder kroner grundlagt gennem software-firmaet SAP, der under Dietmar Hopps ledelse voksede sig til verdens tredjestørste IT-selskab inden for sit felt, kun overgået af Microsoft og Oracle.

Han forlod dog SAP i 2003 og har siden brugt tid på at bestyre Dietmar Hopp-fonden, hvor størstedelen af milliarderne er samlet, og hjælpe velgørende formål.

Det har dog ingen formildende effekt haft hos Bundesliga-rivalernes tilhængere.

Weekendens mange protester mod Hoffenheim-mæcenen skyldtes specifikt, at det tyske fodboldforbund i sidste uge gav Borussia Dortmund-tilhængere en karantæne på to år, hvor de ikke må se fodboldkampe i Hoffenheim.

Den straf blev udløst, fordi de gulsorte fans gentagende gange havde fremvist anti-Hopp-bannere på stadion.

Og Bayern München-tilhængerne har i kølvandet på weekendens 'ludersøn'-aktion meddelt, at man har tænkt sig at fortsætte med protesterne. Trusler fra både klubber og forbund om at afblæse kampe ved gentagelser, afskrækker ikke.

'Hvis fodboldkampe fremover vil blive afbrudt på grund af sådan nogle ytringer (som 'ludersøn', red.), vil der aldrig blive spillet en kamp på 90 minutter,' lyder det fra fanfraktionen Südkurve München.

Men måske kan der i virkeligheden komme en positiv udvikling ud af balladen om Dietmar Hopp, som klummeskribenten Marco Fuchs skriver i Der Spiegel.

'Hvis skandalen på den anden side kan udløse en anderledes hårdere linje mod også homofobi og racisme i fremtiden, vil det føre noget godt med sig. Nu vil fodboldforbundet blive målt op mod Hopp-sagen. Nu er vi kommet nærmere en spilafbrydelse i fremtiden, hvis der dukker et sexistisk, antisemitisk eller racistisk banner op. Lige rettigheder for alle. Nu er baren sat højt, meget højt,' analyserer han.

Kilder: DW, Expressen, BBC, Der Spiegel, Bild, Goal.