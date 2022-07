Lyt til artiklen

Hvor skal Cristiano Ronaldo fortsætte karrieren?

Det har i de seneste måneder været det helt store spørgsmål.

Den garvede angriber er ikke rejst med resten af Manchester United-truppen til Asien, hvor holdet skal forberede sig til den kommende sæson.

Ifølge den store britiske avis The Times og andre britiske medier, har det 37-årige angrebsfænomen bedt klubben om at lade ham smutte, hvis der kommer et fornuftigt bud på ham. The Times skriver, at portugiseren mener, at han har tre-fire gode år mere i sig.

Og dem skal han ikke spilde på at spille i Europa League, som er tilfældet for Manchester United efter sommerferien.

Dog har et af de seneste rygter været om en mulig genforening med den portugisiske klub Sporting Lissabon.

De lokale fans var yderst begejstrede søndag, da det blev hævdet, at hans bil blev set på deres spilleres parkeringsplads.

Sport TV Portugal postede et billede af bilen med følgende udtalelse på Instagram: 'Et billede cirkulerer på sociale medier, som de siger er af portugiserens bil i garagen på José Alvalade Stadion.'

Men der gik ikke længe før hovedpersonen selv reagerede på opslaget.

Den femdobbelte Ballon d'Or-vinder slog hurtigt rygterne ned med en simpel kommentar på opslaget: Falsk.

Ifølge portugisiske medier er Ronaldo blevet tilbudt en enorm kontrakt af en unavngiven saudiarabisk klub.

United vil først og fremmest modtage 25 millioner pund for Ronaldo – omkring 215 millioner kroner.

Men det er Ronaldos løn over en toårig aftale, der chokerer. Her er klubben angivelig klar til at betale ham tæt på én milliard pr. sæson.