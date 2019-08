Neymar skal bare videre.

»Det er bedst for alle parter, hvis han rejser så hurtigt som muligt,« siger Jerome Rothen.

Den tidligere PSG-spiller holder sig ikke tilbage i et interview med Le Parisien, hvor han udtaler sig om den transfer-saga, der i øjeblikket udspiller sig i den franske klub omkring Neymar.

Her har det i den senere tid tilsyneladende vist sig, at den brasilianske megastjerne vil væk. Og det har svirret med rygter om et comeback til FC Barcelona - selv om PSG-ledelsen stritter imod.

Neymar er stadig i PSG. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Neymar er stadig i PSG. Foto: FRANCK FIFE

»Hvorfor vil man have, at han skal blive, når han helt klart ikke vil? Han har spyttet på klubbens farver og på alle tilhængere, der har været til at betale hans løn gennem at købe billetter til kampene,« spørger Jerome Rothen.

Den tidligere franske fodboldspiller, der spillede i PSG fra 2004-09, kan slet ikke kapere, at Neymar - som nuværende PSG-spiller i et interview for nylig har sagt, at det største øjeblik i karrieren var, da han som FC Barcelona-spiller var med til at vinde med 6-1 over netop PSG i Champions League.

»Det er ulækkert, når han siger, at hans bedste minde i karrieren er Barcelonas comeback mod PSG i Champions League - det største nederlag i PSGs historie,« siger Jerome Rothen,

»Neymar er klog. Han sagde det, så fansene skulle gå med til at sælge ham. Hvad er det for en opførsel?«

Jerome Rothen i sin PSG-tid. Foto: VALERY HACHE Vis mere Jerome Rothen i sin PSG-tid. Foto: VALERY HACHE

Endnu er der altså ingen afklaring på, hvor Neymar skal spille fremover, men fredag skete der en ny del-udvikling i spillet omkring den brasilianske fodboldspiller.

Her lød det fra FC Barcelona, at man sender Philippe Coutinho til Bayern München i den kommende sæson - han har længe rygtet som værende en del af betalingen for Neymar i en eventuel handel med PSG.

»Vi kan bekræfte, at der er indgået en principiel aftale om udlån af Coutinho til Bayern, og vi mangler kun at færdiggøre aftalen,« sagde direktør Guillermo Amor ifølge AFP til Movistar.

Selv om Neymar endnu ikke har spillet et sekund for PSG i denne sæson, er han i øvrigt blevet udtaget til det brasilianske landshold.