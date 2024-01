Hyldesten var stor, da Sveriges største fodboldtræner gennem tiderne dukkede op til Idrottsgalan.

Det er ikke længe siden, Sven-Göran Eriksson fortalte, at han var ramt af kræft og formentlig højst havde et år tilbage at leve i, og han er ude for at for at suge det sidste til sig.

Til svenskernes store sportsgalla havde den 75-årige fodboldtræner plads ved ærebordet og sad således med Prins Daniel og stangspringeren Armand Duplantis, der er en superstjerne hos broderfolket.

»Jeg har min kæreste og datter med,« sagde 'Svennis' til den fremmødte presse, bl.a. Aftonbladet.

Han indtog scenen på fornem vis. Foto: Chrstine Olsson/EPA/Ritzau Scanpix

Flere ytrede over for mediet, at de meget gerne ville forbi Erikssons bord og hilse på, og han gik også på scenen til stor jubel blandt publikum.

Her uddelte han prisen til årets leder.

Og hvilken karrieren leder han selv har været gennem årene.

Han vandt sin første internationale anerkendelse, da han med IFK Göteborg chokerede Europa og vandt UEFA Cuppen, der var en forløber for Europa League.

Siden nåede han finalen i samme turnering og den allerstørste af slagsen med Benfica, før turen gik til Italien.

Her vandt han pokalen med Roma og Sampdoria, før han total-triumferede med Lazio med Serie A-titel og endnu mere europæisk succes.

Han nåede også at blive landstræner for England, Mexico og Elfenbenskysten, men aldrig for sit hjemland. Hyldesten derhjemme var dog ikke til at tage fejl af det til trods.