Sangen til Schmeichel var en sand landeplage og blev en fast del af lydtapetet til den euforiske landsholdsstemning i sommeren '21

Men har du også undret dig over, hvordan den korte og meget bramfrie hyldest til Kasper Schmeichel med ordene 'Fisse, kusse, Schmeichel er en mur!' opstod?

I B.T.-podcasten 'Helt Væk' med Anders Hemmingsen satte de sig for at finde svaret på dette spørgsmål og svaret kan dateres helt tilbage til 2002.

Det hele startede nemlig, da en ung FC København-keeper fik chancen for førsteholdet.

»Rune Pedersen. Der ringede der en klokke hos mig, da jeg søgte mig frem til det navn. En FCK-målmand, der fik chancen som ung. Der var noget med den sang og Rune Pedersen. Fansene faldt pladask for ham,« sagde B.T.-journalist Steffen Gronemann, der står bag Twitter-profilen 'Fodboldbrok,' i podcaststudiet.

Steffen Gronemann forklarede, at Rune Pedersen fik skabt sangen 'Fisse, Kusse, Rune er en mur' om sig selv og blev en fanfavorit, da han blev en fast mand på holdet og var en mand fra egne rækker – noget, som fansene altid er glade for.

»Tidligste spor af sangens opståelse er fra november 2002. Her bliver der skrevet om den og diskuteret om den i en tråd om slagsange på et FCK-fanforum. Her deler den allerede vandene lidt,« lød det fra Steffen Gronemann.

I en kamp 11. august 2002 blev sangen med sikkerhed sunget på tribunerne. En kamp, der også blev husket for Peter Møllers legendariske mål i en 2-1-sejr mod Nordsjælland, hvor bolden ikke rører jorden fra den kommer fra keeperen til Møller hakkede bolden i nettet.

Hvordan sangen pludselig er gået fra at hylde FCK-keeperen Rune Pedersen til at hylde den nuværende landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er lidt uklart. Der er dog med sikkerhed en rigtig god grund til, at den kom på alles læber allerede i 2017.

I en udsendelse af 'Go' Morgen P3' i 2017 stillede den nu tidligere P3-vært Tune Blædel direkte i radioen om til et par fulde fodboldfans, der var taget til Irland for at støtte det danske landshold i udekampen mod irerne.

»Vi har på det tidspunkt altid en lytter igennem for at høre om de skal til kamp i aften. Og så ringer der de her vidunderlige mennesker hjem fra Irland, som er ovre for at se kampen. Vi fanger dem ikke, da de lige er stået op, men efter lang bytur, hvor de ikke er kommet hjem endnu. De er ret godt kørende,« lød det fra Tue Blædel i podcasten, hvorefter han fortsatte:

»Så synger de pludselig den sang. Der er også mange børn, der lytter med, så hvad gør vi ved den her?«

Løsningen blev ifølge Tue Blædel, at de spillede lidt med på den gode stemning i studiet og det må siges, at sangen herefter tog fart.

Nu er den blevet allemands eje blandt de danske fans, der har taget hyldestsangen til sig og synger den på tribunerne, og i gader og stræder, hver eneste gang, at herrelandsholdet spiller.