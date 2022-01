En ny populær trend er kommet.

I hvert fald hvis du har penge nok …

Og det har professionelle fodboldspillere som bekendt.

På Instagram kan man se flere og flere fodboldspillere – heriblandt danske Nicklas Bendtner – skifte profilbillede til en animeret figur, typisk en abe.

Umiddelbart virker det hele ret så meningsløst, men der er faktisk en mening med galskaben.

De animerede figurer – også kaldet NFTs (Non-fungible token) udspringer fra kryptovaluta-verdenen, og de udgør en ganske høj økonomisk værdi.

Ser man eksempelvis på figurerne, som Nicklas Bendtner har på sin profil lige nu, kan man se, at den tidligere danske landsholdsangriber har spenderet knap 100.000 dollars (cirka 600.000 kroner) på hver af sine NFT'ere.

»Det er blevet utroligt populært med NFT'ere lige nu. Selvom man egentlig bare ejer et rimelig ordinært online maleri, der for mange er utrolig nemt at lave, så er de her figurer stukket helt af i hype og pris,« fortæller Jan Damsgaard til B.T.

En af Bendtners NFT-erhvervelser. Denne har han købt for omkring 100.000 dollar. Foto: Instagram Vis mere En af Bendtners NFT-erhvervelser. Denne har han købt for omkring 100.000 dollar. Foto: Instagram

Damsgaard er professor i digitalisering på CBS og har i årevis specialiseret sig i kryptovaluta og NFT'ere. Han fortæller, at en NFT ikke kun er de 'fjollede' animerede figurer, men lige så vel kan være et klip på nettet eller endda et håndgribeligt produkt som en flybillet. Fælles for alt sammen er, at det er en unik rettighed, man køber, når man køber en NFT.

Men lige nu er det mest populære blandt kunstere og investorer de animerede figurer. Især aberne.

»Det er jo vilde beløb, de bliver solgt for. Vi snakker flere millioner dollar for en NFT. Og de kan jo stige og falde helt vildt på en dag. Lige nu stiger de primært,« siger Jan Damsgaard.

Han tror, populariteten ikke så meget skyldes selve produktet, men mere konceptet med det.

»Det er jo en kontrast til den moderne verden, hvor nettet ejer alt. Det her er lidt en kontrast til det, hvor du - og kun du - ejer noget meget specifikt, der i princippet er nemt at kopiere og føre videre. Det tror jeg, mange synes er spændende. Lige nu er der så ovenikøbet en stor wow-effekt over fænomenet, der gør priserne ekstra høje.«

Nicklas Bendtner har kastet sig over eventyret og de animerede aber, men Bendtner er langtfra den eneste sportsmand, der investerer stort i den nye trend.

Hos Premier League-klubberne snakkes der åbenlyst også NFT i omklædningsrummene.

Blandt andet har prominente profiler som Reece James, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson og John Terry også været ude at vise deres NFT'ere frem.

In the game!! First Ape! @BoredApeYC



Really love what this space is doing!



My collection is on the move. More to come! #MAYC #5062 #BAYC



JT pic.twitter.com/8uil7HERlX — John Terry (@JohnTerry26) December 24, 2021

Faktisk går rygterne på, at Premier League har tænkt sig at lave sin helt egen NFT-kollektion til næste sæson. Kritikere har dog allerede været ude at advare mod forslaget, da det potentielt kan fange knap så velhavende spillere ind i en vanvittig verden af ​​spekulation og finansiel risiko. Den britiske fodboldindustri kæmper allerede med store ludomaniproblemer, som kan blive forværret med den nye trend.

Uden for sportens verden har navne som Jimmy Fallon og Eminem også skildret med deres NFT-erhvervelser. Sidstnævnte købte blandt andet en NFT-abe nytårsaften for lidt over tre millioner kroner.