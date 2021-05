Har du nogensinde lagt mærke til 'manden med Hundested-flaget'?

Når Danmark sparker EM i fodbold i gang 12. juni mod Finland i Parken, er Steen Andersen fra Hundested selvskrevet til startopstillingen på lægterne.

Den 58-årige superroligan har siden starten af 1980erne været til stort set alle Danmarks hjemme- og udebanekampe og indtager derfor ikke overraskende førstepladsen på DBUs loyalitetsrangliste.

»Jeg bliver aldrig træt af at følge landsholdet. Man kan blive skuffet, hvis de spiller træls, men så rejser vi os igen,« lyder det fra manden, der skyder på, at han har set over 200 landskampe på stadioner rundt omkring i verden.

Steen Andersen, der har gjort til en livsstil at flage med sit Hundested-flag for Danmark, fortæller, at han fik sin landskampsdebut i den gamle Idrætsparken som 15-årig helt tilbage i 1977.

»Det var dengang, Per Poulsen sparkede forbi bolden,« husker Steen Andersen med henvisning til den gamle B1903-målmand, der kiksede totalt i et 2-4-nederlag til Portugal.

Landsholdet var på det tidspunkt i en sølle forfatning, men da Sepp Piontek trådte til og kvalificerede Danmark til EM i Frankrig i 1984, blev Steen Andersen for alvor en del af roliganbevægelsen.

»Siden har jeg været 'ham med flaget' eller bare 'Hundested'. Jeg kan huske, at Jesper Grønkjær under VM i Japan i 2002, efter vi røg ud til England, blev citeret for, hvor imponerende det var at se alle de engelske flag, der hang over hele stadion med det faste Hundested-flag nede i hjørnet,« fortæller han stolt og tilføjer, at flaget selvfølgelig også var med i Sverige, da Danmark vandt EM i 1992.

Og Steen Andersen kan ikke få nok af fodbold.

Udover landsholdet har han blandt andet sæsonkort til Manchester United, han har overværet de fleste Champions League-finaler og kan indtil videre også skrive to VM-finaler på cv'et.

»Jeg kan huske, engang jeg og min kone skulle til Australien på ferie. Jeg ville gerne lige nå at se en af landsholdets træningskampe i Grækenland først. Kampen var om onsdagen, og vi skulle først flyve til Australien om fredagen, så det kunne jeg jo sagtens nå, mente jeg, men det var vi ikke helt enige om derhjemme,« fortæller Steen Andersen med et grin.

Hans hustru har fra start af vidst, hvad hun gik ind til.

»Da hun første gang skulle med til Hundested og præsenteres for mine forældre, sagde jeg, at der lige var én ting, vi skulle have på det rene. Det var, at jeg om aftenen altså skulle på stadion og se et lokalopgør mod Frederiksværk. Det var en del af aftalen.«

Steen Andersen har ingen børn at tage hensyn til. Hans job som serviceassistent på Hillerød Hospital er også fleksibelt nok til, at han kan tage til fodbold flere gange om ugen. Derfor har det også været hårdt i løbet af coronakrisen ikke at kunne komme på stadion.

»Da det lukkede ned igen i efteråret, tænkte jeg, at nu skulle jeg finde på noget. Så lukkede de op for, at man kunne tage til Færøerne, så vi tog derop og så tre en halv kamp. Den halve kamp var en kvindekamp, som ikke var spillet færdig, da vi ankom,« fortæller Steen Andersen.

Steen Andersen spår Danmark gode chancer ved det kommende EM. Faktisk forventer han, at vi når kvartfinalen, og herefter kan alt ske.

»Jeg har allerede købt flybilletter til England til semifinalerne og finalen. Så må vi se, hvad der sker.«

