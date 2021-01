Det er helt vildt!

Sådan siger 18-årige Trinity Rodman om en særlig rekord, hun har slået i den kvindelige fodboldliga i USA, NWSL.

Hun er nemlig den yngste nogensinde, som er blevet draftet til den bedste professionelle række, hvor hun skal spille for Washington Spirit.

»Jeg har det i generne fra min far,« siger fodbold-supertalentet med efternavnet, som nok klinger bekendt i NBA-fans' ører – for jo, hun er selvfølgelig datter af den kontroversielle og mega-succesfulde NBA-legende Dennis Rodman.

Dennis Rodman var en af de største stjerner på det vilde Chicago Bulls-mandskab, som anført af Michael Jordan fejrede store triumfer i 1990erne. Han er også kendt for at have levet et, lad os kalde det, farverigt liv ved siden af sporten.

»Min far var en fantastisk atlet, og jeg har det i generne fra ham, men jeg er glad for, at jeg nu kan blive kendt som Trinity Rodman og ikke bare som Rodmans datter,« siger Trinity Rodman til ESPN.

Den 18-årige fodboldspiller spiller på det amerikanske U20-landshold, og har skabt sig et navn på Washington States college-hold, hvilket har fået Washington Spirit til at slå til i draften, hvor nye spillere håndplukkes af de professionelle NWSL-mandskaber.

»At være nummer to i draften og komme til så fantastisk et hold er helt vanvittigt. Jeg kunne ikke ønske mig mere,« siger Rodman junior.