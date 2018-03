Det er måske voldsomt at tale om et målscoringsproblem på det danske landshold bare 180 minutter efter, holdet lavede fem æsker i en altafgørende play off-kamp i Irland.

Ikke desto mindre kan det i øjeblikket være svært at se, hvorfra de rød-hvide mål skal komme fra. Angriberne scorer ikke hjemme i deres klubber, og i løbet af den seneste uges forberedelseskampe har Åge Hareides mandskab blot én gang tilladt de danske roligans at juble over en scoring.

Så er der grund til bekymring? Åge Hareide maner til besindighed, men krydser alligevel fingre for, at det bliver en flok væsentligt mere skarpe angribere, han får mellem hænderne, når han igen indkalder sit hold sidst i maj måned.

»Jeg havde været mere nervøs, hvis ikke vi havde skabt chancerne. Men vi havde chancer nok mod Panama til at vinde mere end 1-0. Det er små marginaler i fodbold. Stolpe ind. Men 1-0 er nok til at vinde fodboldkampe,« siger landstræneren.

»Vi kan bare håbe på, at spillerne bliver skarpe i klubberne og får mere held med afslutningerne. Så må vi se,« fortsætter Hareide.

Hareide havde til kampen mod Chile, der sluttede uden mål, valgt Andreas Cornelius, Nicolai Jørgensen og Pione Sisto til sin startopstilling, men en skadet Jørgensen blev inden kampstart erstattet af Nicklas Bendtner.

»Nicolai kender sit lår så godt, og det skulle vi ikke tage chancer med. Det værste, der kunne ske for Nicolai var, at han blev skadet nu, og det var iskoldt ude. Så vi tog ingen chancer. Vi skulle bruge Nicklas alligevel,« siger Hareide.

Andreas Cornelius missede en stor mulighed i første halvleg, men derudover var det begrænset, hvad de danske angribere kom frem til af muligheder.