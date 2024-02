Det er nok de færreste, der kan sige, at de har fået trænertips af klublegenderne Jürgen Klopp og Mikel Arteta.

Men det har Nicklas Bendtner i forbindelse med sin træneruddannelse, hvor han selv fik åbnet døren til Arsenal, og Daniel Agger sikrede adgangen til Liverpool.

Men der er ikke udsigt til, at inspirationen skal deles med andre, fortæller den tidligere landsholdsangriber til B.T. – for livet er for sødt lige.

Så fremfærden som træner er stoppet.

Hvornår ser vi dig som træner?

»Nok ikke lige foreløbig. Jeg overvejede kort, om det var tid til at træde ind i den rolle, men jeg føler ikke, at jeg er helt der, hvor jeg vil være i forhold til at skulle lægge alt andet til side og træde ind i fodboldverdenen igen,« siger han.

»Som træner er det jo et 7-17-job, og der skal man jo både være et sted, man gerne vil være og virkelig have passionen og sige: 'Okay, nu er det her de næste 10-15 år'.«

»Lige nu nyder jeg rigtig godt af at lave tv og podcast, og det giver mig en rigtig sund base arbejdsmæssigt.«

Som spiller havde han en komprimeret kalender, hvor meget var skemalagt, men nu nyder han bare friheden, selvom fodbolden er savnet.

»Jeg har jo altid været sulten på livet og at opdage nye ting. At have tid til at besøge nye lande og have tid til at prøve nye ting, som jeg ikke havde mulighed for dengang, har været fedt. Det er et af de få plusser ved at stoppe.«

»Havde jeg trådt direkte ud i trænergerningen, så ville jeg gå lige tilbage i det samme. Det har været vigtigt at komme lidt væk, se det med andre briller og så måske komme tilbage til det senere.«

