At være fodboldtræner må være et af verdens mest utaknemmelige jobs.

Præsterer holdet, er det som regel spillerne, der høster det meste af rosen, men går det omvendt skidt, er træneren den første i skudlinjen og den første til at blive fyret.

Thomas Frank er en af de danske trænere på øverste niveau, og for et par dage siden kunne han fejre etårs jubileum som træner for engelske Brentford, der ligger i Championship.

Det markerede klubben ved at lave et opslag på Twitter, men det har langtfra kun vakt positive reaktioner. Snarere tværtimod.

Today marks a year in charge for Thomas Frank



Congratulations on the milestone #BrentfordFC pic.twitter.com/RhLyY2CS5D — Brentford FC (@BrentfordFC) October 16, 2019

For tiden med Thomas Frank i spidsen har ikke været en entydig succes, og det er brugerne ikke bange for at rase over på Twitter. Du kan læse et udpluk her:

'Fra nummer 6 til nummer 17.'

'Jeg går ud fra, at det er et ret godt pejlemærke at overleve som en bedrager i et job i et år.'

'Tillykke med at du har narret alle ved at få dem til at tro, at du har vidst, hvad du har lavet i et helt år. #frankout'

'Og hvad har vi opnået på et år? Vi er gået tilbage...'

'Et år for meget.'

'Kan nogen fortælle mig, hvordan han har holdt et år?'

Thomas Frank har stået i spidsen for Brentford i i alt 50 kampe.

Her er det blevet til 18 sejre, 11 uafgjorte og 21 nederlag.

I skrivende stund ligger Brentford nummer 17 ud af 24 hold i Championship.

Faktisk er mandskabet blevet lidt af en danskerkoloni under Thomas Franks ledelse.

Holdet tæller en del danske spillere: Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen, Mads Bech, Christian Nørgaard, Luka Racic og Emiliano Marcondes (han er dog lejet ud til FC Midtjylland).

Tidligere har Thomas Frank været cheftræner i Brøndby IF.

Her var han træner i knap tre år.