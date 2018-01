Den tidligere fodboldspiller Hans 'Baronen' Aabech er død.

Hans Aabech blev 69 år gammel og er far til den nuværende fodboldspiller Kim Aabech. Kim Aabech bekræfter dødsfaldet på sin Instagram-profil.

»Det er med stor sorg, at vi idag fik besked om, at vores far var gået bort i morges (mandag morgen, red.). Intet kan siges om de smerter, jeg har i kroppen lige nu, så Far, du skal vide, at jeg tænker på dig og elsker dig overalt i verden. Jeg ved, at du er et bedre sted nu. Hils mor, når du ser hende. Mig og Robin (Robin Aabech, Kims bror, red.) skal nok passe på hinanden her imens. Elsker dig. Din søn.«

'Baronen' spillede i en lang række danske klubber som blandt andre KB, Lyngby og Hvidovre. Han røg i løbet af sin karriere også til udlandet, hvor han blandt andre har spillet for Club Brugge, Twente og Lokeren på CV'et.

Sidste år blev Hans Aabech ramt af en blodprop i hjertet og som følge deraf indlagt. Da det skete, spillede Kim Aabech i Horsens, og han fortalte straks den dårlige nyhed til sin daværende træner Bo Henriksen. Så kørte han mod København og hjem til Hans Aabech, der var lettere skeptisk.

»Min far var faktisk lidt sur over, at jeg stod der, for han havde glædet sig til, at han skulle se mig på fjernsynet. Min far har altid fulgt mig meget med fodbolden, og han har også altid joket lidt med, at det sgu var det eneste, der holdt ham i live, at han kunne se mig spille fodbold. Nu har jeg heldigvis fået en søn, så nu har jeg sagt til ham, at han skal holde sig i live lidt endnu, så han kan se ham blive en god spiller,« har Kim Aabech tidligere fortalt til BT.

Hans Aabech, der blev topscorer i den bedste danske række i 1973 og 1980, nåede at spille tre kampe for det danske landshold i perioden 1973-1974.