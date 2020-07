Under VM-slutrunden i 2018 fik Rurik Gislason tusindvis af kvinder verden over til at slikke sig om munden.

I en podcast fortæller han om, hvor mange mærkelige beskeder og forespørgsler han modtog på sociale medier. Blandt andet, om han var interesseret i at donere sæd.

På kort tid – helt præcist 27 minutter mod Argentina – eksploderede interessen i løbet af slutrunden i Rusland for den i dag 32-årige islænding, men det var altså ikke for det, han lavede på fodboldbanen.

Det var i stedet de lysende øjne, det flotte hår og den i det hele taget fysisk attraktive fremtoning, som Gislason, der blev kendt som VM's sexsymbol, var indehaver af.

Vis dette opslag på Instagram Throwback Thursday... Et opslag delt af Rurik Gislason (@rurikgislason) den 4. Apr, 2019 kl. 10.26 PDT

»Det var en meget interessant tid i mit liv. Jeg modtog alle mulige beskeder og forespørgsler. Nogle spurgte, om jeg var villig til at donere min sæd,« fortæller Gislason i Sölva Tryggvas podcast.

Det var især sydamerikanske kvinder, der begyndte at fatte interesse for Gislason, og lynhurtigt gik han fra 30.000 til over en million følgere på Instagram.

I dag er han nede på 'kun' 819.000 følgere, og det var der én bestemt kvinde, der var årsag til. Gislasons antal af følgere faldt nemlig, da han begyndte at vise billeder af sin kæreste, har han tidligere fortalt.

I podcasten fortæller Gislason også om, hvordan han efter verdensmesterskabet i 2018 nærmest ikke kunne gå i fred, da han tog på ferie i Miami.

»Jeg skulle fotograferes overalt. Det var specielt at være uden for Island og pludselig have en form for stjernestatus,« fortæller han.

Rurik Gislason spillede i Viborg FF fra 2007 til 2009, inden han skiftede til OB. I 2012 skiftede han til FC København, hvor han spillede i tre år.