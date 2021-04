Han var det ultimative billede på den perfekte fodboldstjerne, der med et pænt ydre spillede forrygende og vandt masser af mesterskaber og kærligheden fra tusindvis af fodboldfans.

Men nu er glansbilledet ødelagt.

Sager om utroskab med sin brors hustru og senest alvorlige anklager om vold og nedværdigende adfærd mod flere kvinder har revet alt det, Ryan Giggs byggede op i 24 år som fodboldspiller hos Manchester United, i stykker.

Selv afviser Ryan Giggs alle anklager.

Alligevel kommer Morten Bruun, fodboldkommentator og erklæret fan af Manchester United, med en hård dom over den tidligere klublegende hos favoritklubben.

»Jeg kan huske, da Ryan Giggs gik ind på Old Trafford som midlertidig manager, efter Moyes var blevet fyret. Han var meget velklædt og så skarp ud. Jeg fik denne her tanke om, at det her virkede helt rigtigt. At det var meningen, at han skulle være manager for Manchester United på et tidspunkt,« fortæller Morten Bruun og konstaterer så:

»Men Ryan Giggs bliver aldrig manager for Manchester United.«

Ryan Giggs var en speciel skikkelse i moderne topfodbold på flere måder. Han overlevede hele 24 sæsoner som professionel, da han som teenager blev hentet op på Manchester Uniteds førstehold fra akademiet i 1990 af manager sir Alex Ferguson.

Modsat de fleste andre spillere blev waliseren hængende, indtil han indstillede sin aktive karriere i 2014 – langt inde i 30erne.

»Ryan Giggs var jo fuldstændig pletfri og selve billedet på denne her fodboldstjerne med kun én klub,« siger Morten Bruun.

»Det er trist, for Ryan Giggs fremstod som en idealsportsmand både på og uden for banen. Man kan ikke tage hans karriere for Manchester United fra ham, men i det nuværende klima (i kønsdebatten, red.) kommer der ikke til at blive rejst en statue af ham foran Old Trafford,« fortsætter han.

De første sprækker i opfattelsen af Ryan Giggs som svigermors drøm og en rigtig holdspiller viste sig, da det i 2011 kom frem, at han havde haft en affære med broderen Rhodris hustru Natasha.

Anklager mod Ryan Giggs Overfald på to kvinder i henholdsvis 20erne og 30erne i november i fjor samt en anklage om tvang og kontrollerende adfærd fra december 2017 til november 2020.

Ifølge Wales Online nikkede Ryan Giggs sin tidligere partner en skalle, mens han var fuld. Den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service melder også, at hun måtte behandles for sine skader på stedet.

Ryan Giggs har hele tiden har nægtet beskyldningerne mod sig og blev løsladt mod kaution 20. november 2020.

Men selvom skandalen var stor og opsigtsvækkende, lykkedes det Ryan Giggs at lægge låg på sagen og fortsætte karrieren som fodboldspiller, og senere blev han endda ansat som landstræner for Wales.

Denne gang er anklagerne dog så massive, at det er svært ikke at opfatte Ryan Giggs som en skidt karl. Hans bror Rhodri tegner eksempelvis et billede af ham som sexafhængig og følelseskold.

»Jeg har næsten lidt ondt af ham, men han har gjort det ved sig selv. Alle har en svaghed. Hans svaghed var, at når han gik ud, så skulle han i seng med kvinder,« sagde broderen tilbage i november 2020 om Ryan Giggs.

Her huskede han også på den forklaring, han fik af United-legenden, da utroskaben så dagens lys.

»Han (Giggs, red.) sagde til mig, at det ikke betød noget. At det bare var sex.«

Men de mest alvorlige anklager mod Ryan Giggs kommer altså nu fra tidligere kærester, der samstemmende fortæller om en ekstremt kontrollerende mand, der bruger trusler om vold som middel til at få dem til at underkaste sig.

En af anklagerne lyder sågar, at Ryan Giggs nikkede en ekskæreste en skalle, fordi hun anklagede ham for utroskab.

Som skrevet tidligere er 47-årige Giggs gået ind til den verserende retssag med ambitionen om få sit navn renset for alle de uhyrligheder, han står anklaget for i det engelske retssystem.

Uanset udfaldet ser skaden dog ud til at være sket, vurderer Morten Bruun.

»Glansbilledet krakelerer, og hvis det er rigtigt, at han har begået vold mod kvinder, så er det jo det laveste, jeg kan forestille mig. I min bevidsthed er hans agtelse da også faldet dybt. Også selv om der ikke er faldet dom i sagen. Men det lader ikke til, at han har en særlig god sag,« siger han.

Mens sagen pågår, er Ryan Giggs suspenderet fra jobbet som landstræner for Wales, hvor det nu er assistenttræneren, der står med hele ansvaret for truppen.

Og bliver Ryan Giggs dømt skyldig i sagerne om vold, er han også færdig som fodboldtræner.

»Han får heller ikke noget job i engelsk topfodbold. Det er 100 procent sikkert – bare se, hvordan det walisiske fodboldforbund har reageret blot på sigtelserne,« siger Morten Bruun.

Seneste konsekvens af anklagerne mod Ryan Giggs er, at han ikke længere står til at blive optaget i Premier Leagues Hall of Fame.

Ingen så ellers mere selvskreven ud til at blive indskrevet i den ærefulde klub end netop Ryan Giggs med omkring 1.000 kampe for Manchester United.

Men ifølge flere engelske medier rev komiteen bag optagelse i Hall of Fame Ryan Giggs ud og valgte i stedet at indsætte franske Thierry Henry sammen med målmaskinen Alan Shearer.

»Der har ikke været nogen vej udenom. Du kan ikke starte en Hall of Fame i Premier League og så sætte Ryan Giggs ind. Men det virkede ellers fuldstændig rigtigt, at det skulle have været Alan Shearer og Ryan Giggs,« fortæller Morten Bruun og konkluderer:

»Det er virkelig slemt det her. Det er alvorligt. Det er Ryan Giggs, som har et personligt problem, og det er langt ud over det sædvanlige.«