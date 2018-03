I sidste sæson leverede han den ene store kamp efter den anden for Ajax Amsterdam, som han var med til at føre til Europa League-finalen (blandt andet med en forrygende kasse mod Celta Vigo - se videoen øverst).

Men nu er den tyske wing Amin Younes blevet degraderet til klubbens ungdomshold, hvilket Ajax Amsterdam selv har meldt ud. Det kan nu definitivt koste ham en plads i den tyske VM-trup.

Foto: Thilo Schmuelgen Foto: Thilo Schmuelgen

Degraderingen sker blandt andet, fordi Younes nægtede at lade sig skifte ind hen mod slutningen af en ligakamp mod Heerenveen tidligere på måneden.

»Amin Younes kommer til at træne med ungdomsholdet resten af sæsonen,« lyder det i en pressemeddelelse fra Ajax Amsterdam, ifølge BIld.

Klubben oplyser, at 24-årige Younes i første omgang degraderet fra første holdet i to uger, efter at han havde ignoreret træner Erik ten Hags instrukser om at komme ind på banen hen mod slutningen af kampen mod Heerenveen.

Men nu kommer ungdsomhods-tjansen til at vare sæsonen ud, så Younes således går glip af de sidste seks kampe, siger træner Erik ten Hag.

»Jeg vil kun have spillere, som er 100 procent motiverede. Han har ikke givet os følelsen af, at hans fokus helt og holdent er hos Ajax.«

Amin Younes - med nummer 11 - spiller til daglig med Lasse Schøne og Kasper Dolberg i Ajax Amsterdam. Foto: EMMANUEL DUNAND Amin Younes - med nummer 11 - spiller til daglig med Lasse Schøne og Kasper Dolberg i Ajax Amsterdam. Foto: EMMANUEL DUNAND

Amin Younes har spillet tre sæsoner i Ajax Amsterdam, efter at han kom til klubben fra Kaiserslautern. Hans flotte spil - særligt i sidste sæson, hvor han var en del af en farlig Ajax-offensiv med danske Kasper Dolberg - gav ham debut på det tyske landshold i juni sidste år mod Danmark.

Efterfølgende var den lille og lynhurtige kantspiller med til at vinde Confederations Cup med Tyskland.

Younes lavede en aftale med SSC Napoli i januar om et skifte til Serie A-klubben til sommer, men den forhåndsaftale har tyskeren forsøgt at komme ud af, hvilket har medført ballade mellem de to parter, som endnu ikke er afklaret.

Det faktum sammenholdt med degraderingen til ungdomsholdet i Ajax skaber billedet af et meget forsømt forår for Amin Younes, som nu nok ikke skal gøre sig forhåbninger om at klemme sig ind i den tyske VM-trup.