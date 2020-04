Neymar er kendt for sine evner med en fodbold, men den brasilianske superstjerne har også fået sig en del kritikere.

Det skyldes blandt andet hans evner som skuespiller og overdrevne evner til at kaste sig og ømme sig efter tacklinger, hvilket især forfulgte ham i kølvandet på VM-turneringen i 2018.

Men kritikken af ham findes stadig, og nu sender Olympique Lyonnais' brasilianer Thiago Mendes også en stikpille af sted mod Neymar.

Det gør han i et interview med UOL Esporte.

Emre Can fra Borussia Dortmund har fået nok af Neymars provokationer og skubber til PSG-spilleren, som overdrev faldet. Det kostede Can et rødt kort i ottendedelsfinalen mod PSG. Foto: HANDOUT Vis mere Emre Can fra Borussia Dortmund har fået nok af Neymars provokationer og skubber til PSG-spilleren, som overdrev faldet. Det kostede Can et rødt kort i ottendedelsfinalen mod PSG. Foto: HANDOUT

For ham er det klart, at forsvarsspillerne i Ligue 1 går til ham.

»Det er logisk. Hvis de ikke går til ham, falder han og ruller rundt på jorden,« siger Thiago Mendes i den rå kritik af Neymar.

PSG-spilleren har i sin tid hos hovedstadsklubben døjet med en del skader, hvilket også har skabt en debat om, hvorvidt modstandere går for hårdt til teknikeren.

Men det er ikke tilfældet, hvis man spørger Thiago Mendes.

»Neymar er en stor spiller, og han tiltrækker altid enhver forsvarsspillers opmærksomhed. Når vi spiller mod ham, skal man vise sit eget værd som forsvarsspiller, ud over at man ikke må lade ham spille en god kamp.«

Thiago Mendes er holdkammerat med danske Joachim Andersen i Lyon, som han skiftede til fra Lille i sommeren 2019.

Neymar blev derimod PSG-spiller i 2017, da han blev historiens dyreste fodboldspiller. Den franske klub betalte mere end 1,6 milliarder kroner for at løsrive Neymar fra kontrakten med FC Barcelona.

PSG-spilleren har dog også trukket positive overskrifter på det seneste. Blandt andet har han doneret knap 35 millioner kroner i kampen mod coronavirus.