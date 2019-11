19-årige Mohammed Kudus har gang i sit helt store gennembrud i dette efterår.

Syv mål har FC Nordsjælland-spilleren scoret i 3F Superligaen, mens han i midten af november fik A-landsholdsdebut for Ghana, hvilket han kronede med et klassemål i den kamp.

Spørger man Kudus' træner, er der nærmest ingen grænser for, hvad han kan drive det til på sigt.

- Potentialemæssigt er han helt afgjort den mest spændende midtbanespiller i Superligaen, og jeg synes, han har potentiale til Premier League.

- Han taktiske forståelse bliver bedre og bedre, og når den kommer helt på plads, så har han hele pakken til at kunne spille på allerhøjeste niveau, siger Flemming Pedersen.

FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen, er en smule mere tilbageholden, men lægger heller ikke skjul på potentialet, som Kudus besidder.

- Jeg vil ikke bedømme, om han kan spille i Premier League eller ej. Jeg kan bare konstatere, at han har en rigtig stærk mentalitet.

- Han hviler i sig selv og er topprofessionel, så jeg tror, han kan begå sig mange steder, lyder det fra Jan Laursen.

Sportschefen mærker stor interesse for Mohammed Kudus, men håber på at holde på ghaneseren.

- Det siger sig selv, at der er stor interesse, når man præsterer, som han gør, men vores fokus er udelukkende på at støtte ham så godt som muligt.

- Det er ikke planen, at han skal sælges til vinter, og det er det heller ikke for ham selv, tror jeg. Vi håber da at have ham i foråret også, siger Jan Laursen.

Også Flemming Pedersen satser på, at Kudus bliver i FC Nordsjælland et stykke tid endnu.

- Jeg vil rigtig gerne beholde ham, for han er fantastisk at arbejde med, og vi kan stadig lære ham rigtig meget, siger FCN-træneren.

Mohammed Kudus scorede i fredagens 1-1-kamp mod Lyngby, men fik i slutminutterne rødt kort, hvorfor han ikke ønskede at udtale sig efter kampen.

Det 19-årige stortalent har kontrakt med FC Nordsjælland til udgangen af 2021.

/ritzau/