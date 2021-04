Når man har scoret langt over 100 mål, kan det være svært at huske dem alle.

Alligevel burde enkelte af dem stå klarere i erindringen, end de gør hos den tidligere Premier League-stjerne og engelske landsholdsspiller Peter Crouch.

Særligt de helt afgørende Champions League-mål.

Ikke desto mindre gik det helt galt med hukommelsen, da den i dag 40-årige tv-ekspert efter onsdagens Champions League-kvartfinaler glemte alt om sine egne bedrifter.

Peter Crouch er verdens kuleste ex-fotballspiller. pic.twitter.com/iM7AfFaOkh — Jonas Moen Rye (JonasMRye) April 14, 2021

For da Manchester City-spilleren Phil Foden scorede igen i endnu en 2-1-sejr over Dortmund, gjorde målet ham til den kun femte engelske fodboldspiller, der har lavet mål i begge kvartfinaleopgør i Champions League.

Så da tv-værten på engelske BT Sport lavede en lille quiz og spurgte sine eksperter i studiet, hvem de andre fire mon var, gik det hurtigt med at nævne navnene Wayne Rooney, Frank Lampard og Raheem Sterling, men den sidste var for svær at huske for selv Peter Crouch.

Lige indtil hans navn bliver nævnt, og det tydeligvis kommer helt bag på den tidligere angriber, som bryder ud i latter sammen med resten af studiet:

»Gode tider,« svarer Peter Crouch efterfølgende tørt.

Den over to meter høje fyr har altid været lidt af en spasmager, og der mangler intet på selvironi-kontoen. Tag bare hans kølige svar på spørgsmålet om, hvad han ville være, hvis han ikke var lykkedes med at blive professionel fodboldspiller: »jomfru.«

Nu endte han med at score modellen Abbey Clancy, der i dag er hans kone. Den scoring glemmer han heldigvis aldrig.