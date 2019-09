Det var den danske Rosenborg-spiller Mike Jensen, der i sin tid foreslog klubben, at de skulle forsøge at hente Nicklas Bendtner.

Den idé blev til virkelighed, og meget er sket siden. Nu har Bendtner forladt Trondheim igen og får nu rosende ord med på vejen fra sin danske landsmand.

»Nicklas fortjener ros for sin ydmyghed i den situation, som han har været i. Det, tror jeg, har været vanskeligt for alle parter,« siger den Rosenborg-kaptajn til det lokale medie Adresseavisen.

Efter en stærk start i det norske for den danske angriber, hvor han i sin første sæson blev topscorer i Eliteserien med 19 scoringer, endte det hele til sidst med at blive lidt af en uholdbar situation.

Klubben fik ny træner i begyndelsen af året og hurtigt blev det klart, at han ikke så Bendtners vej. Til sidst blev den 31-årige angriber så fuldstændig frosset ude af truppen.

Dengang var B.T. taget til Trondheim, hvor Mike Jensen satte ord på den situation, som hans gode ven og holdkammerat pludselig stod i.

»Det er ikke noget, der som sådan påvirker os spillere i dagligdagen, men som ven – og så glad som jeg er for Nicklas – er det hårdt at se den situation, han er endt i,« sagde han blandt andet tilbage i maj måned.

Men mandag aften - helt ud af det blå - skete det så, at Nicklas Bendtner blev præsenteret i FC København på en fire måneder lang kontrakt.

Mike Jensen håber virkelig, at hans gode ven og nu tidligere holdkammerat kan få succes igen. Foto: LEE SMITH Vis mere Mike Jensen håber virkelig, at hans gode ven og nu tidligere holdkammerat kan få succes igen. Foto: LEE SMITH

Dermed blev det også et endeligt farvel til Rosenborg, hvor statistikkerne i år endte med at blive nul mål i fem kampe.

»Hans tid i Rosenborg må andre vurdere. Men det er vel ikke forkert at sige, at det startede fantastisk og sluttede mindre godt,« fortæller Mike Jensen, der virkelig har været glad for at være på samme hold som den danske angriber.

»Jeg har nydt at være sammen med ham som ven og som holdkammerat. Han er virkelig én, jeg ønsker alt godt. Jeg er sikker på, at han har sindssygt meget fodbold i sig, og at han har lyst til at få det ud,« slutter kaptajnen.

Nicklas Bendtner scorede 35 mål i 86 kampe for den norske storklub. Søndag den 15. september kan han så få debut i FCK-trøjen, når Ståle Solbakkens mandskab gæster Hobro.