»Jeg var helt vild med de frikadeller, som Margaux lavede,« lyder ordene fra den noget uventede kant.

»Men også den sovs, som hendes bedsteforældre lavede til os til jul. Det var simpelthen den bedste sovs, jeg nogensinde har smagt.«

Umiddelbart kan man undre sig over, at Manchester United-legenden Patrice Evra har en holdning til frikadeller og brun sovs. Eller i det hele taget hvorfor han overhovedet ved, hvad det er.

Men den franske superstjerne – der tidligere har spillet i klubber som Juventus, Marseille og tæller et hav af kampe på det franske landshold – har fået en uventet tilknytning til Danmark.

Patrice Evra er kæreste med Margaux Alexandra. Parret venter sig en søn til april, og det bliver den tidligere fodboldspillers tredje barn. Han har i forvejen en datter og en søn fra sit tidligere ægteskab. Foto: Elisabeth Hoff Vis mere Patrice Evra er kæreste med Margaux Alexandra. Parret venter sig en søn til april, og det bliver den tidligere fodboldspillers tredje barn. Han har i forvejen en datter og en søn fra sit tidligere ægteskab. Foto: Elisabeth Hoff

Sidste år friede han til den danske model Margaux Alexandra, og sammen venter parret et barn sidst i april. Den tidligere fodboldspiller og den danske model har også fået en bolig i Danmark.

Godt nok er lejligheden i hjertet af København tænkt som en feriebolig, men parret planlægger at være i Danmark 5-6 måneder om året, når de altså ikke befinder sig i Dubai.

Og det er de altså nu. For de har besluttet, at Margaux Alexandra skal føde i Danmark, så familien ikke er for langt væk.

Det passer sådan set Patrice Evra meget godt. Han er faldet pladask for den danske kultur.

Når danskere gør noget godt, skal de være mere stolte og mindre ydmyge. Patrice Evra

»Jeg begynder at lære lidt dansk. Det er ikke så godt endnu, men jeg vil ikke have, at Margaux gør grin med mig, uden at jeg forstår det,« siger franskmanden til B.T.

Patrice Evra er ikke hvem som helst. Med 7,3 millioner følgere på Instagram, hvor han er kendt for sine vilde og skøre indspark, kan man vel også godt kalde ham for en form for influencer. Og det er vitterligt alt mellem himmel og jord, der bliver delt.

En video af Evra selv, der slikker på en rå kylling i anledning af Thanksgiving, eller franskmanden iført en lyshåret paryk med fletninger, mens han skråler med på 'Pas på den knaldrøde gummibåd' med en særegen fransk accent, er to af mange videoer.

Som han altid afslutter med sloganet 'I love this game', gerne efterfulgt af et langt, nærmest skurkagtigt grin.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Patrice Evra (@patrice.evra)

Det gør han også i en video fra slutningen af marts, hvor man ser ham ligge i en seng sammen med … en cykel.

»Jeg skal tilpasse mig her i Danmark, hvor man tænker meget på miljøet. Jeg er glad for at se folk på cykler overalt,« siger han for at forklare meningen med den opsigtsvækkende video, hvor han i øvrigt optræder med pelshue flankeret af Bob Marleys 'Three Little Birds'-nummer i baggrunden og kaster om sig med danske gloser.

Han har endnu ikke haft mulighed for at opleve København på cykel – alligevel har han fundet ud af, hvad man ikke skal gøre.

»Jeg har lært, at jeg ikke skal stå på cykelstien. Det var den første fejl, jeg lavede,« siger han og bryder ud i latteren, der momentvis kan genkendes fra Instagram.

Blå bog - Patrice Evra Født 15. maj 1981 i Dakar i Senegal (39 år)

Klubber: Marsala 1912 (1998-1999) Calcio Monza (1999-2000) OGC Nice (2000-2002) AS Monaco (2002-2006) Manchester United (2006-2014) Juventus (2014-2017) Olympique de Marseille (2017) West Ham United (2018)

81 landskampe for Frankrig

Udvalgte meritter: Fem Premier League-titler (2007, 2008, 2009, 2011, 2013) Champions League (2008) Tre Serie A-titler (2015, 2016, 2017) Klub-VM (2009) Tabte EM-finalen i 2016 med Frankrig

Indstillede officielt karrieren i sommeren 2019 Kilde: Transfermarkt.co.uk

På fransk findes der et ord, der hedder foufou.

Det betyder en, som er lidt skør, umiddelbart ret ubekymret og lader til at tage lidt let på det hele. Én, som kan være helt vild og samtidig være meget afslappet omkring tingene.

Slår man ordet op i en fransk ordbog, burde der nok egentlig bare være et billede af Patrice Evra.

»Folk siger, at jeg er skør. Men jeg siger bare, at normale mennesker er kedelige. Man er ikke anderledes, fordi man er skør. Jeg elsker bare livet.«

Patrice Evra og Paul Pogba (th.) er skuffede. De har lige tabt EM-finalen i 2016 mod Portugal. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Patrice Evra og Paul Pogba (th.) er skuffede. De har lige tabt EM-finalen i 2016 mod Portugal. Foto: PATRIK STOLLARZ

På mange måder står manden med 81 landskampe for Frankrig i skarp kontrast til den danske mentalitet. Ofte hører man, at man ikke skal føre sig frem eller have for store armbevægelser.

Evra gør begge dele.

Han sætter pris på den danske ydmyghed og respekt. Han er utrolig positivt stemt, men alligevel er der en ting, som han har studset over.

»Der er en ting, hvor jeg håber, at den danske mentalitet vil ændre sig,« siger han.

Janteloven.

»Hvis du opnår noget eller gør noget godt, så synes jeg, at du har ret til at være stolt af dig selv. Det er ikke arrogance eller en følelse af, at man er bedre end andre,« fastslår han og fortsætter.

»Når danskere gør noget godt, skal de være mere stolte og mindre ydmyge. Uden at blive arrogante. Da jeg læste Janteloven, var jeg glad for det, jeg læste. Men der var også et par ting, hvor jeg tænkte, at danskere godt må være stolte og glade, når de gør noget godt.«

Patrice Evra ved godt, at han ikke kan gemme sig. Heller ikke i Danmark.

Patrice Evra spillede i Manchester United i otte år. Her ses han og resten af holdet inden et Champions League-opgør i 2013. Holdet bestod dengang af David de Gea, Jonny Evans, Phil Jones, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Rafael, Wayne Rooney, Evra selv, Michael Carrick, Shinji Kagawa og Javier Hernandez. Foto: ANDREW YATES Vis mere Patrice Evra spillede i Manchester United i otte år. Her ses han og resten af holdet inden et Champions League-opgør i 2013. Holdet bestod dengang af David de Gea, Jonny Evans, Phil Jones, Antonio Valencia, Ryan Giggs, Rafael, Wayne Rooney, Evra selv, Michael Carrick, Shinji Kagawa og Javier Hernandez. Foto: ANDREW YATES

Selvom historien intet melder om, hvorvidt han blev genkendt på gaden i Løkken, hvor han holdt jul hos Margauxs bedsteforældre, har den tidligere venstreback selv fundet ud af, at han er et kendt ansigt.

Det gjorde han, allerede førte gang parret var i Danmark og besøgte Margauxs mor i Aarhus.

»Det var sjovt!« udbryder Evra om de første, danske indtryk, han fik sprøjtet ind under huden.

»Margaux fortalte, at Aarhus er en mindre by, og folk ikke ville genkende mig så meget. Så fandt vi en lille café. Jeg mente, at vi skulle sætte os indenfor, men hun ville sidde ude,« husker Patrice Evra.

»Vi satte os udenfor, og hvert femte minut stoppede en op for at tage et billede. Jeg kan ikke gemme mig nogen steder. End ikke i en lille by som Aarhus,« fastslår han og griner igen.

»Folk tænkte: 'Hvad i alverden laver han her?' Jeg var der jo på grund af Margaux. Folk grinte, og jeg sagde til dem: 'No worries, I kommer til at se mig tit'.«

Der gik kun tre måneder fra den dag, Patrice og Margaux mødte hinanden, til han havde været på knæ.

Modellen – som i øvrigt har en fransk far – stod ude foran en restaurant i London og snakkede med fodboldspillerens bror. Sidstnævnte mente, at hun skulle møde Patrice.

Patrice Evra spillede også tre sæsoner i Juventus. Han nåede blandt andet Champions League-finalen med det italienske hold, men blev slået af Barcelona og Lionel Messi i 2015. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Patrice Evra spillede også tre sæsoner i Juventus. Han nåede blandt andet Champions League-finalen med det italienske hold, men blev slået af Barcelona og Lionel Messi i 2015. Foto: PATRIK STOLLARZ

Danskeren vidste på det tidspunkt ikke, hvem Evra var. Hun undrede sig også over, at hendes venner tog billeder af franskmanden, da de to udvekslede numre og aftalte at mødes næste dag.

»Hun sagde. 'Patrice, mine venner siger, at du er meget kendt. Er du komiker? For jeg har set dine Instagram-videoer',« fortæller lattermilde Patrice Evra.

»Da jeg inviterede hende hjem til mig, så hun billeder af mig med Manchester United. Så gik det op for hende, hvem jeg var.«

Efter tredje date fortalte Patrice Evra hende, at de to en dag skulle giftes, og at hun var hans livs kvinde. At de skulle have et barn inden for to år.

Patrice Evra og den danske model Margaux Alexandra mødtes i London. Foto: Elisabeth Hoff Vis mere Patrice Evra og den danske model Margaux Alexandra mødtes i London. Foto: Elisabeth Hoff

Hun tænkte, at han var skør. Men profetien er gået i opfyldelse.

Nu sidder du måske med et spørgsmål tilbage. Hvad betyder 'I love this game'?

»Man skal oversætte det til, at jeg elsker mit liv. Livet er et spil,« forklarer Patrice Evra.

Han har skabt sit eget brand med navnet, hvor idéen er at sprede et positivt budskab til især de yngre generationer og gøre verden til et bedre sted.

»Jeg hader, når folk siger, at jeg elsker det her liv, fordi jeg er rig og kendt. Nej. Jeg har elsket det her liv siden dag 1. Da jeg var ung, tiggede jeg for at få penge foran en butik for at få en sandwich,« forklarer Evra, som er født i Senegal.

»'I love this game' handler om livet, ikke om fodbold. Nogle gange kan jeg tage en slurk vand og råbe 'I love this game'. Jeg kan få mig et bad og råbe 'I love this game'.«

»Bare, fordi jeg nyder livet så meget.«