Romano Floriani Mussolini er ukendt i fodboldens verden.

Men den 18-årige højre back render rundt med et efternavn, der beretter om en dyster fortid.

Romano Floriani Mussolini er oldebarnet til den italienske fascistiske diktator Benito Mussolini, og højrebacken har nu underskrevet en professionel kontrakt med Lazio. Han bliver en del af klubbens U19-hold, melder engelske Daily Mail.

Klubben har brugt mange år på at nedtone sine forbindelser til højreekstreme fascistiske grupper, men har altså nu skrevet kontrakt med Mussolinis oldebarn.

Her hylder Lazios fans den tidligere venezuelanske præsident Hugo Chavez med et banner. Vis mere Her hylder Lazios fans den tidligere venezuelanske præsident Hugo Chavez med et banner.

At skrive en kontrakt med den unge højre back kan skabe kontroverser, da de tidligere forbindelser til højreekstreme grupper kan blusse op igen i Lazio.

Benito Mussolini var Italiens diktator under 2. Verdenskrig og regerede landet fra 1922 til 1943 som landets premierminister. Under krigen allierede han sig med blandt andet Nazityskland.

Og det er netop hans politik om raceoverlegenhed og fremmedhad, der har vakt problemer hos de højreekstreme Lazio-fans. De har tidligere hyldet den afdøde diktater med både bannere og en nazihilsen.

Den unge højrebacks mor, Alessandra Mussolini, nægter dog at blive revet ind i snakken om familiens fortid og insisterer i stedet på, at Romanos fokus er på hans fodboldkarriere og ikke på politik.

Paolo Di Canio. Foto: Reuters Vis mere Paolo Di Canio. Foto: Reuters

»Det er noget, jeg foretrækker at holde mig ude af. Min søn ønsker ingen form for indblanding i sit privatliv.«

Klubbens ungdomstræner Mauro Bianchessi afviser nogensinde at have snakke med hverken Romano eller hans mor om det, som ungdomstræneren kalder et 'besværligt efternavn':

»Han er en ydmyg dreng, som jeg godt kan lide. Han er ikke en erfaren spiller endnu, men har ser lovende ud.«

Lazio har som nævnt en noget blakket fortid, hvad angår deres højreekstremistiske fanbase.

Den tidligere angriber i klubben Paolo Di Canio var centrum for en sag, der også omhandlede højreekstremisme. I 2005 blev han idømt en bøde på 10.000 euro af det italienske ligaforbund, da han lavede en fascistisk hilsen til fans på tribunerne under en derbysejr mod rivalerne fra Roma.

I 2018 blev Lazio idømt en bøde på 50.000 euro af det italienske fodboldforbund. Det skete, efter at nogle fans fyldte klubbens hjemmebane på Stadio Olimpico med klistermærker af Anne Frank, den unge jødiske pige, der blev myrdet under Holocaust.

Hun var på klistermærket iført ærkerivalernes klubtrøje.