Mustapha Bundu har været forrygende for AGF i denne sæson, og han er én af hovedårsagerne til, at de er begyndt at drømme om Champions League i det aarhusianske.

Men faktisk kunne sierraleoneren have fortid i AGF nu.

For i sommer var en amerikansk MLS-klub meget interesseret i at hente den 22-årige kantraket.

Det kan B.T. Sports ugentlige podcast, Transfervinduet, fortælle.

Den amerikanske klub var klar til at smide en god sum penge på bordet for Bundu. Men alligevel var der alt for langt mellem MLS-klubbens pengebundt og AGFs ønsker i forhold til prisen på Bundu.

Ifølge podcastens oplysninger satser AGF på, at Bundu kommer til at sætte aarhusiansk transferrekord.

Han bliver altså dyrere end Jens Stage - der i sidste ende kan koste FCK 25 mio. kroner - hvis AGF skal gå af med ham.

