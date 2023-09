Det er hårde anklager, Antony lige nu står overfor. Flere kvinder er stået frem, mens en enkelt har trukket sin anmeldelse tilbage.

Og senest har staben i Manchester United været til møde, hvor de har udtrykt stor utilfredshed med håndteringen af de grimme sager.

Tiden skal skrues tilbage til juni 2023, hvor Antony i den grad begyndte at trække overskrifter. Det skete i kølvandet på, at hans ekskæreste Gabriela Cavallin anklagede ham for at have været voldelig overfor hende.

Flere overfald skulle angiveligt have fundet sted flere gange fra juni 2022 til maj 2023.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

Ifølge Gabriela Cavallin skulle Antony have nikket hende en skalle, kastet et glass efter hende, og truet med at skubbe hende ud af en bil.

»Jeg er fuldstændig ødelagt af hele denne her proces. Hvordan kan hans liv bare gå videre? De kan ikke bare vide, de ting de gør og så ikke gøre noget. Han skal væk,« sagde hun den 9. september i et interview med The Sun, mens hun samtidig kritiserede den engelske storklub for ikke at reagere hurtigt nok, da de nu havde 'kendt til beskyldningerne i tre måneder'.

Dagen efter meddelte Manchester United, der hentede Antony for 85 millioner pund - svarende til omkring 731 millioner danske kroner - at man havde valgt at suspendere ham.

»Manchester United anerkender de anklager, der er rettet mod Antony. Spillere, som ikke har deltaget i landskampe, skal som udgangspunkt træne med mandag. Men sammen med Antony er vi blevet enige om at forsinke hans tilbagevenden, så han kan forholde sig til anklagerne.«

Antony er lige nu suspenderet. Foto: Paul Terry/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Antony er lige nu suspenderet. Foto: Paul Terry/AP/Ritzau Scanpix

Siden stod 33-årige Ingrid Lana frem og fortalte, at Antony skulle have overfaldet hende i fodboldspillerens eget hjem i oktober sidste år.

Også Rayssa de Freitas, der er jurastuderende, har beskrevet hvordan Antony har været voldelig overfor hende i en sådan grad, at hun måtte på hospitalet. Anklager, hun dog ifølge The Telegraph nu har trukket tilbage.

Antony blev meldt til politiet inden Manchester United hentede ham, og klubben hævder, de ikke kendte til anmeldelsen, der fandt sted i Brasilien.

Fodboldspilleren selv har i et interview sagt, at han 'kender sandheden, og den kommer frem'.

Det er ikke første gang, klubben bliver sat i forbindelse med en mildest talt dårlig sag. Sidste år blev Mason Greenwood anklaget for seksuelt overgreb af en kvinde, der også efterfølgende trak anklagerne tilbage.

Greenwood blev suspenderet, og er siden skiftet til Getafe i La Liga, men det ændrer altså ikke på, at Manchester Uniteds direktør Richard Arnold mandag ifølge The Telegraph indkaldte staben til et møde.

Her skulle de have haft mulighed for at stille spørgsmål, og ifølge mediet gik staben hårdt til direktøren i forhold til klubbens moral.

»Staben skulle have krævet svar på, hvilken holdning klubben har i forhold til Greenwoods suspendering, der var baseret på onlinemateriale, hvor anklagerne, der siden blev droppet, gik på forsøg på voldtægt og overfald. Under mødet insisterede Arnold på, at klubben ønsker en inkluderende kultur og ikke tolererer vold i hjemmet,« skriver Telegraph.

Richard Arnold skulle angiveligt have sagt, at han står ved, at det klubben handlede rigtigt ved først at suspendere Greenwood for herefter at leje ham ud, og han insisterede på, at der først skulle tages en endelig beslutning, når sagen var undersøgt til bunds.

Hvordan det ender med Antony, vil tiden vise.