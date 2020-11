Erik Hamrén er stolt af sine spillere efter søndagens knebne 1-2-nederlag til Danmark i Nations League.

Selv om Island måtte tage tomhændet fra Parken søndag aften i Nations League, opmuntrer den islandske præstation i 1-2-nederlaget afgående landstræner Erik Hamrén.

Ifølge ham var der tale om en opløftende indsats bare tre dage efter en stor islandsk skuffelse, da Island i torsdags smed en EM-billet væk efter to sene ungarske scoringer i den afgørende playoffkamp.

- Jeg er virkelig stolt af mine spillere. Vi havde et af de hårdeste nederlag i torsdags, og vi har været langt nede, for det var et hårdt slag mentalt og fysisk.

- Det var imponerende, at vi så kunne gå ud og spille mod Danmark på den her måde, siger Erik Hamrén på et pressemøde.

Hans mandskab kom tidligt bagud på et straffesparksmål af Christian Eriksen, men fik udlignet i slutfasen ved Vidar Örn Kjartansson.

Danmark vandt dog kampen på endnu et straffesparksmål af Christian Eriksen til sidst.

Hamrén hæfter sig ved, at Island efter at have haft problemer i første halvleg formåede at presse Danmark i kampens sidste 45 minutter.

- Danmark har været virkelig gode i Nations League, og det var Danmark også i første halvleg, men vores spillere blev ved med at arbejde hårdt, og i anden halvleg skabte vi chancer og kom også på måltavlen.

- Det var en god reaktion, efter at vi kom bagud på et dumt straffespark allerede efter ti minutter, siger Erik Hamrén.

Han stopper som Islands landstræner efter onsdagens afsluttende Nations League-kamp mod England.

Hamrén har tidligere vundet DM-guld som cheftræner i AaB.

/ritzau/