’Fuck off’.

Sådan skulle det have lydt to gange fra den svenske Bundesliga-stjerne Emil Forsberg, da han i weekenden udtrykte sin frustration over for sin træner i RB Leipzig, Ralph Hassenhüttl.

SE RB LEIPZIG EKSPEDERE ZENIT UD AF EUROPA LEAGUE I VIDEOEN ØVERST

Det skrev den store tyske avis Bild efter weekendens storopgør i Bundesligaen, hvor Emil Forsberg startede på bænken for RB Leipzig mod Bayern München.

Men nu kommer avisen med en undskyldning til Forsberg, som har afvist historien. Det skriver Aftonbladet.

RB Leipzig-træner Ralph Hasenhüttl og Emil Forsberg. Foto: FELIPE TRUEBA RB Leipzig-træner Ralph Hasenhüttl og Emil Forsberg. Foto: FELIPE TRUEBA

I den oprindelige artikel, som havde rubrikken ’Forsberg forulempede Hassenhüttl’, er passagen med, at den svenske landsholdsstjerne skulle have skreget ’fuck off’ fjernet.

»Bild havde i en tidligere version af denne artikel rapporteret, at Forsberg skulle have råbt ’fuck off’ to gange. Denne information bygger på en misforståelse. Vi undskylder for dette,« skriver Bild nu i bunden af artiklen.

Emil Forsberg siger selv:

»Jeg har et fantastisk forhold til træneren. Vi har ikke haft nogen konflikt. Jeg er ikke typen, der brokker mig. Vi har altid haft et godt forhold. Det er ren spekulation, fordi jeg ikke spiller. Sådan er det.«

I disse år hvor Zlatan Ibrahimovic’ karriere lakker mod enden er 26-årige Emil Forsberg det hotteste navn på det svenske landshold.

Efter flere fremragende sæsoner hos den tyske kometklub RB Leipzig bliver han da også jagtet af flere af de største klubber i Europa, herunder Arsenal, som i sommer fik afvist et bud på den svenske offensivspiller.

Ifølge den anerkendte tyske sportsjournalist- og fodboldforfatter Raphael Honigstein var Forsberg skuffet, efter at det store Premier League-skifte glippede.

»Han er fortsat en fyr, som meget gerne vil til Premier League. Han var meget fortørnet, da RB Leipzig afviste Arsenals bud. Jeg tror, at Arsenal kommer til at gå efter ham igen, for han er meget talentfuld,« siger Honigstein i den store engelsek fodboldpodcast The Totally Football Show.

Forsberg har i denne sæson haft svært ved at leve op til det forrygende spil, han leverede i sidste sæson, hvor hans store internationale genembrud kom.

Derfor har han noget uvant brugt tid på bænken på det seneste, hvilket måske ikke ligefrem har styrket hans forhold til træneren. Men ligefrem at have råbt ’fuck off’ efter ham er altså en overdrivelse fra Bilds side.