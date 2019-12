Der er ved at være en tendens til, at fodboldspillere afslører lidt for meget om hinanden her i julen.

Juledag kom det frem, at brasilianske Fernandinho angiveligt er færdig i Manchester City til sommer, da Riyad Mahrez kom til at tale over sig, og også Chelsea-spilleren Mateo Kovacic har i disse dage delt en historie, der nok ikke skulle ud, om en holdkammeret.

Kovacic afslører således i en tv-quiz hos ESPN med Jorginho, at klubbens målmand Kepa Arrizabalaga har fået en bøde for at spise lidt for meget.

»Han er lidt fed,« siger Kovacic som en ledetråd, hvorefter Jorginho forklarer, at der er to i truppen, der har fået den slags bøder.

Kovacic fortæller, at Frank Lampard har givet en bøde til Kepa. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Kovacic fortæller, at Frank Lampard har givet en bøde til Kepa. Foto: EDDIE KEOGH

Men så falder tiøren, da Kovacic tilføjer:

»Han kunne være manager.«

Her refererer Kovacic til den infight, Kepa Arrizabalaga havde med den tidligere manager Maurizio Sarri.

Jorginho er ikke i tvivl om, at Kovacic' afsløring vil irritere målmanden.

»Du har dræbt ham med det her. Han kommer til at huske det.«

Det fremgår ikke, hvor meget Kepa Arrizbalaga har måttet betale i bøde for at have for meget på sidebenene.

Men manageren i Chelsea, Frank Lampard, har i denne sæson indført en voldsom bødekasse i klubben.

Den er blevet lækket i pressen, og du kan se bøderne for andre forseelser her.