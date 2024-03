Inter er økonomisk ramt, men kan dufte titelchancerne. Tirsdag venter Atlético Madrid i Champions League.

Det er på mange måder en kontrastfuld tilværelse, som italienske Inter frister i denne sæson.

Klubben oplever økonomiske problemer og leverede i sidste sæson et underskud på mere end 600 millioner kroner.

Det medførte blandt andet en åreladning af holdets profiler i sommer. Her sagde Milano-klubben farvel til bærende kræfter som André Onana, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, Edin Dzeko og Romelu Lukaku.

Det til trods har Inter lige nu kurs mod det italienske mesterskab med 63 point efter 24 runder og et solidt hul på ni point til Juventus, der på andenpladsen endda har spillet en kamp mere end Inter.

I 2023 var den hårdtprøvede storklub også på lidt af et eventyr, da italienerne gik hele vejen til finalen i Champions League, men måtte se sig slået af engelske Manchester City.

Tirsdag aften fortsætter jagten på endnu en europæisk rejse, når Atlético Madrid venter i den første Champions League-ottendedelsfinale på San Siro i Milano.

Inter har blot tabt en enkelt kamp hidtil i sæsonen, men det er endnu for tidligt at sige noget om chancerne for metal af den fineste karat, når både Serie A og Champions League skal finde sine vindere til maj.

Det fastslår holdets cheftræner, Simone Inzaghi, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi spiller rigtig godt, men det er svært at sige. Man er nødt til at vente, til sæsonen er færdig, før man kan konkludere noget som helst, siger Simone Inzaghi.

- Atlético Madrid er fysisk stærke, og de ved, hvad de gør. De har mange dygtige spillere og er ledet af en rigtig god træner, som også var min gode holdkammerat, siger Inter-chefen.

Inzaghi spillede sammen med Atlético Madrids cheftræner, Diego Simeone, i italienske Lazio fra 1999 til 2003, og Simeone roser også sin tidligere holdkammerats arbejde i spidsen for den kommende modstander i tirsdagens ottendedelsfinale.

- Inter har kun tabt én kamp i sæsonen og nåede til finalen i Champions League sidste år, så det er ikke på grund af held, at de ligger nummer et i Serie A, siger Diego Simeone.

De to tidligere holdkammerater krydser klinger klokken 21, når Inter lægger græs til den første af to dueller i kampen om en billet til Champions Leagues kvartfinaler.

/ritzau/