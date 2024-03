Vendsyssel vandt 3-0 ude over Sønderjyske og har ikke tabt i de seneste ni kampe i 1. division.

Det går forrygende for Vendsyssel FF i landets næstbedste fodboldrække, hvor klubben har rundet fem måneder som ubesejret, og stimen fortsætter.

Lørdag tog vendelboerne en ny stor skalp, da oprykningsfavoritten Sønderjyske blev slået 3-0 på udebane.

De to første mål blev scoret af Carl Lange, før Troels Kløve lavede et forfærdeligt selvmål i tillægstiden.

Det første mål blev sat ind allerede efter tre minutters spil, da Vendsyssel straffede hjemmeholdet på et kontraangreb.

Efter et par hurtige kombinationer kunne Frederik Børsting spille Carl Lange fri på kanten af feltet, og han omsatte den store chance til mål.

I kampens slutfase scorede Lange så på straffespark, og til allersidst lavede Troels Kløve selvmål med en skidt tilbagelægning. Målmand Nicolai Flø gled og var også medskyldig.

Vendsyssels seneste liganederlag daterer sig til 29. september sidste år, da storebror AaB vandt i Hjørring.

2. november tog den lokale fodboldfagmand Bo Zinck over fra Henrik Pedersen, der havde taget et assistenttrænerjob i Sheffield Wednesday.

Under Zinck er fremgangen fortsat, og Vendsyssel er nu den største trussel mod AaB og Sønderjyskes ellers tilsyneladende sikre oprykning. Med 12 spillerunder tilbage er der otte point fra Vendsyssel op til Sønderjyske på andenpladsen, og der er yderligere to point op til topholdet AaB.

Sønderjyske skulle have vist noget større skarphed i angrebsspillet lørdag eftermiddag, hvis den afstand skulle have været større.

Sønderjyderne havde bolden i størstedelen af tiden, men det kneb gevaldigt med at konvertere boldovertaget til nævneværdige chancer.

I pausen havde sønderjyderne fået en eller anden form for opsang. I hvert fald kom holdet ud til anden halvleg med fornyet energi og en stor aggressivitet, men udbyttet var lige så pauvert som før pausen.

I kampens sidste minutter forsvandt spændingen så, da Vendsyssel først omsatte et straffespark og siden fik en hjælpende hånd.

Tidligere lørdag eftermiddag vandt Kolding 3-1 hjemme over Hobro. Efter en målløs første halvleg satte Kolding den rutinerede målræv Thomas Mikkelsen på banen, og han kvitterede med to mål og et oplæg.

Kolding overhaler Hobro i tabellen. Begge hold står noteret for 31 point og befinder sig akkurat i slutspilsfeltet. Der er fire point ned til Hillerød, der topper rækkens nederste halvdel.

I bunden tog B. 93 endnu et stort skridt mod overlevelse ved at slå HB Køge med 3-1. Den tidligere superligaprofil Nicolaj Thomsen scorede to af målene. Nedrykningsslagsmålet ser nu ud til at stå mellem Helsingør, Næstved og HB Køge.

/ritzau/