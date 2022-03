Så sent som onsdag aften sagde Chelseas manager Thomas Tuchel, at det ville være forkert af Andreas Christensen at rejse fra Chelsea.

Men nu er spørgsmålet, om den danske landsholdsspiller overhovedet har et valg.

Rygterne har længe svirret, og Barcelona ligner en fremtidig destination for danskeren, der har kontraktudløb med den engelske klub til sommer. Men døren til Chelsea er ikke blevet lukket. Indtil nu.

Nu er Chelsea nemlig blevet ramt af hårde sanktioner, der kan betyde, at danskeren måske uanset hvad bliver tvunget ud af klubben, som han har været i siden 2012.

Torsdag kom det frem, at den britiske regering har tilføjet Chelsea-ejeren Roman Abramovich til listen over sanktionerede personer. Det betyder, han ikke kan sælge klubben – hvilket ellers var planen efter Ruslands invasion af Ukraine – ligesom Chelsea ikke må sælge billetter til deres kampe.

Men det er ikke den eneste konsekvens. For klubben må heller ikke skrive nye kontrakter eller handle med spillere. Det betyder, at klubben, som det ser ud nu, umiddelbart ikke kan få en ny underskrift fra Andreas Christensen, der ifølge spanske medier er på vej til Barcelona.

'Klubben må ikke sælge flere billetter – kun sæsonkortholdere må tage til kampe i den nærmeste fremtid. Det er ikke tilladt at sælge merchandise. Ingen spillertransfers, ingen nye kontrakter,' skriver Times-journalisten Martyn Ziegler på Twitter.

Det vides lige nu ikke, hvor lang tid sanktionerne mod Chelsea varer.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Andreas Christensens far, Sten Christensen, samt danskerens agent Ilhan Gündogan, men det har indtil videre ikke været muligt.

Chelsea-spillerne kommer fortsat til at modtage deres løn trods sanktionerne, der imidlertid medfører, at klubben er forhindret i at være aktiv på sommerens transfermarked.

The Times skriver, det kræver en særlig dispensation fra regeringen, hvis salget af Chelsea skal gennemføres.

I begrundelsen til sanktionerne mod Roman Abramovich skriver den britiske regering, at 'den fremtrædende russiske forretningsmand er pro-Kreml-oligark og forbundet med en person, der er eller har været involveret i at destabilisere Ukraine og underminere og true Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og som Abramovich har haft tæt på forhold i årtier - nemlig Vladimir Putin.'