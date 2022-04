Moren døde, og faren mistede sit job. Så Victor Osimhen og hans søskende måtte på gaden for at tjene penge til dagen og vejen.

Broderen solgte aviser, søsteren appelsiner, og Victor Osimhen solgte vandflasker på gaden i den afrikanske millionby, Lagos.

Det fortæller den nigerianske fodboldstjerne til Daily Mail.

»Vi skulle overleve, så vi holdt sammen. Om aftenen var vi alle sammen, og vi samlede pengene på bordet. Vi gav alt til vores storesøster, der lavede mad og organiserede alting,« fortæller Osimhen og fortsætter:

»En del af mit liv har været en kamp for at overleve. Men i sidste ende gør det mig til den, jeg er i dag.«

I dag spiller den 23-årige angriber for Napoli efter at have været igennem ophold i både Wolfsburg, Charleroi og Lille.

Men drømmeskiftet til Napoli fik en hård start.

Få måneder inden aftalen kom i hus, mistede han sin far, Patrick, der havde haft en stor andel i Osimhens tidlige karriere.

En karriere, som indebar ture til Afrikas største losseplads for at finde sko.

»Nogle gange fandt du dig selv med en Nike-sko på højre fod, og så begynder du at lede efter en sko til den anden fod. Og til sidst finder du den, og det er en Reebok,« fortæller Osimhen.

Søsteren lappede skoene sammen, og med sin bror, Andrew, gik Victor Osimhen hen for at se fodbold sammen med resten af lokalsamfundet, der samlede sig foran et tv.

Han begyndte efterfølgende på et akademi, og pludselig tog fodboldkarrieren fart.

Han strålede til U17 VM i 2017, hvor han blev topscorer og vandt prisen som den bedste spiller i turneringen.

Osimhen røg til tyske Wolfsburg, som havde tilbudt ham flere penge end de andre interesserede klubber - heriblandt Arsenal, Manchester City og Tottenham.

Men det var ikke grådigheden, der tog over for den unge angriber. Pengene brugte han på at købe et hus til sin far, og også hans søskende fik en del af summen.

»Det gør mig glad at vide, at de har nok at spise. De hjælper altid mig, så det er normalt, at jeg også vil ændre deres liv,« siger Osimhen.

Skader og en omgang malaria satte en stopper for karrieren i Wolfsburg, så han blev udlejet til belgiske Charleroi, hvor han strålede med 20 mål i 36 kampe.

Han røg hurtigt til Lille, hvor han blev topscorer i sæsonen 19/20.

Det fik Napoli til at hente nigerianeren i i 2020, hvor han i al sin tid i klubben har scoret 26 mål i 58 kampe.

'Mor og far er helt sikkert stolte,' skrev Osimhen, da skiftet til Napoli blev en realitet.