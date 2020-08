Oliver Holt har en kort beskrivelse af øjeblikkets mest omtalte engelske fodboldspiller.

'Uanset hvordan den rigtige version af begivenhederne lyder, så er den barske sandhed, at Maguire er fjols for overhovedet at befinde sig på Mykonos,' lyder det.

Sådan skriver den ledende sportsskribent hos Daily Mail i en klumme, hvor han stiller skarpt på den situation, som Manchester United-anføreren har sat sig selv i på den græske ferieø.

Her blev Harry Maguire lørdag sat på fri fod af græsk politi efter at have tilbragt to dage i fængsel. Sådan endte fodboldspilleren sin ferie, fordi han blev involveret i et slagsmål med først en anden gruppe engelske turister og siden med det lokale politi. Her er det siden føget med beretninger om verbale forulempninger, slag, spark og forsøg på bestikkelse. Læs mere om det her

Harry Maguire (med kasket) forlader lørdag retsmødet på den græske ø Syros. Foto: EUROKINISSI Vis mere Harry Maguire (med kasket) forlader lørdag retsmødet på den græske ø Syros. Foto: EUROKINISSI

Men den højt profilerede engelske landsholdsspiller burde aldrig have befundet sig midt i et overfyldt turisthelvede, lyder det fra førnævnte journalist.

'Det er nemt at sige nu, men Maguire skulle have været tusind kilometer væk fra et sted som Mykonos: En flaskehals fyldt med fodboldmillionærer, opmærksomhedshungrende realitystjerner og tusindvis af turister, der har været desperate efter at slå sig løs oven på måneder med covid-19-indespærring,' skriver Oliver Holt og påpeger, at Harry Maguire skulle have holdt sig på lang afstand af potentielle problemer frem for at opsøge dem.

Indtil videre er det uklart, hvad konskvensen bliver for Manchester United-anføreren, der lørdag kunne forlade retsmødet på naboøen Syros som en fri mand. Mirror beskriver, hvordan udfaldet kan bliver, at Harry Maguire kan blive idømt dagsbøder i stedet for fængselstraf.

Alt i alt kan det ifølge mediet ende med et samlet beløb på 750.000 kroner - svarende til halvdelen af hans ugeløn i Premier League-klubben.

Sådan ser Harry Maguire ud på fodboldbanen. Foto: Carl Recine Vis mere Sådan ser Harry Maguire ud på fodboldbanen. Foto: Carl Recine

Det er dog kommet frem, at Harry Maguire har erklæret sig skyldig i de anklager, der lørdag blev fremsat mod ham i retten, hvor han mødte op med de to andre personer, der blev anholdt i forbindelse med torsdagens batalje.

Flere engelske medier har også siden beskrevet, at fodboldspilleren blandede sig i sammenstødet for at forsvare sin søster, der angiveligt skulle være kommet til skade i situationen.

'Og hvem kan klandre ham for det?' spørger Oliver Holt fra Daily Mail:

'Men så igen: At slås med politiet på åben gade ser bare aldrig godt ud.'