»Med tanke på måden, Manchester United spiller på lige nu, er man nødt til at spørge, om Ole Gunnar Solskjær er den rigtige mand.«

Ordene stammer fra den tidligere Manchester United-spiller Paul Ince, der nu er ekspert på engelsk tv. Og de står ikke alene.

Efter søndagens pinlige nederlag på 0-4 til Everton strømmer de hårde ord ned over Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, der for bare tre uger siden blev fastansat i jobbet som Manchester United-manager.

Siden har nordmanden og Manchester United tabt fire ud af seks kampe, og i alt har Solskjær tabt seks kampe, siden svendestykket mod Paris St. Germain i Champions Legaue midt i marts.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Forleden tørrede FC Barcelona gulv med 'De røde djævle', og søndag gjorde Everton så det samme. Og det er utilgiveligt.

»Du kan ikke blive ydmyget på Goodison på den måde,« siger Paul Ince, der tidligere har sagt, at 'enhver kunne gøre, hvad Solskjær har gjort'.

Helt så kritisk har en anden tidligere Manchester United-legende, Gary Neville, ikke været. Og det er han heller ikke nu. Ikke mod Solskjær. Til gengæld langer den tidligere højre back på Alex Fergusons mange succesmandskaber nu ud efter nordmandens spillere.

»De får det til at se ud som om, de løber hurtigt tilbage. Men det er noget møg,« siger Neville.

»Jeg tror, vi ser nu, hvad spillerne i virkeligheden er,« fortsætter han.

Neville mener, Manchester United skal til at vågne op. Spillerne er ganske enkelt ikke de rigtige, fastslår han.

»For at være helt ærlig simrer jeg, og mit blod er ved at koge,« lyder det fra Neville.

»Jeg købte aldrig præmissen om, at spillerne skulle være fantastiske, da de begyndte at vinde for Ole i de to-tre måneder, det varede,« slutter en ophidset Neville.

Med søndagens store nederlag i Liverpool, er Manchester United og Ole Gunnar Solskjær blot nummer seks i Premier League. På onsdag venter lokalrivalerne fra Manchester City.