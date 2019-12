Paul Scholes kunne ikke lide, hvad han så.

»Man skulle tro, at han ville have taget et jakkesæt på for at udvise en smule stolthed over, at han tog jobbet,« lød svadaen.

»For mig vil det være en god start: Skjorte og slips for at udstråle lidt disciplin.«

Kommentaren er rettet mod Fredrik 'Freddie' Ljungberg, der søndag debuterede som Arsenal-manager efter at have taget over fra den fyrede Unai Emery.

Freddie Ljungberg havde taget den afslappede beklædning på til søndagens kamp i Norwich.

Og Paul Scholes' var altså ikke glad for, at svenskeren på sidelinjen havde iført sig en træningsdragt fra top til tå.

Hvilket ledte ham frem til konklusionen:

»Jeg tror ikke, at han er den rette mand,« sagde Paul Scholes i studiet hos Premier League Productions ifølge Mirror.

For Freddie Ljungberg er (endnu?) ikke permanent manager i Arsenal. Det blev meldt ud i forbindelse med fyringen af Unai Emery, at den tidligere assistenttræner indtil videre er 'midlertidig' i jobbet.

Mens det altså på modefronten ikke var noget godkendt start for Freddie Ljungberg, var det sportsligt heller ikke helt perfekt: Søndag blev det 2-2 mod oprykkerholdet Norwich.

Hos Sky Sports var Jamie Carragher heller ikke imponeret af det, han så. På banen.

»Det viste, at det ikke er bare handler om at udskifte manageren. Problemerne skal stadig løses, når den nye manager kommer,« vurderede han.

Arsenal ligger nummer otte i Premier League.