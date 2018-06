Det værste var sådan set ikke de to store målmandsbbrølere. Det var det, Lorius Karius gjorde efter Champions League-finalen.

Sådan lyder det fra Dieter Hamann over for Sportbild om Liverpool-målmandens ageren under og efter lørdagens 1-3-nederlag til Real Madrid.

»At Karius stillede sine lidelser offentlig til skue efter slutfløjtet var lige så unødvendigt, som den tårevædede bøn om tilgivelse foran Liverpools fankurve,« lyder det fra Dieter Hamann, der også selv tidligere har spillet for Liverpool - og var med til at vinde Champions League med klubben i 2005. Øverst i artiklen kan du se de bedste mål i Premier League-sæsonen

I dag agerer han ekspert på tv. Blandt andet.

Lorius Karius stjal den uheldige hovedrolle i årets største finale, da han var skyld i to af Real Madrids mål. Efterfølgende blev han da også sablet ned i nærmest samtlige medier. Han var selv ude og beklage sin indsats dagen derpå.

Se billeder af den tyske målmands reaktioner i CL-finalen herunder:

Foto: LLUIS GENE Foto: LLUIS GENE Foto: KAI PFAFFENBACH Foto: KAI PFAFFENBACH Foto: FRANCK FIFE Foto: FRANCK FIFE

Dieter Hamann påpeger desuden, at Lorius Karius med sin optræden efter finalen satte sig selv i centrum - noget han også bemærket sker til daglig i Liverpool.

»Liverpool-tilhængerne tilgiver deres stjerner for næsten alt. Med én undtagelse: Hvis dit ego ikke stemmer overens med dine præstationer. Karius kører rundt i Liverpool med 'LK1' på sin nummerplade og skaber altid stor postyr, når han dukker op. Sådan en opførsel kan kun Cristiano Ronaldo slippe af sted med i Madrid, fordi han har vundet Champions League fem gange. Karius har endnu ikke opnået noget i sin karriere,«

Lorius Karius kom til Liverpool i 2016, men har først i den seneste sæson etableret sig som førstemålmand.

»Han skal være lykkelig for, at Klopp gav ham mulighed for at komme til en storklub med skiftet fra Mainz. I stedet for konstant at puste sig op, burde den 24-årige i stedet være mere ydmyg og beskeden,« siger Dieter Hamann.

Den tidligere fodboldspiller har også noteret sig, at Liverpool er gået fra banen som tabere i alle finaler, som holdet har været i, siden Jürgen Klopp tog over i 2015.

»Det kan være et tilfælde, at Liverpool allerede har tabt tre finaler under Jürgen Klopp. jeg synes, der mangler en tro hos holdet på, at man kan vinde den næste finale,« siger Dieter Hamann.

Liverpool har under Jürgen Klopp været i Europa League-finalen (2016), Liga Cup-finalen (2016) og altså Champions League-finalen i år.

Efter sin uheldige optræden i Champions League-finalen er Lorius Karius både blevet udsat for dødstrusler og har fået et jobtil fra et sekundaklub i Italien.