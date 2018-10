Ikke mit landshold. Selvmål. Pinligt.

Landsholdet sendte mandag et åbent brev ud til den danske befolkning for at lægge låg på den afsluttede fodboldkonflikt, men reaktionen mod de danske landsholdsspillere på de sociale medier har siden været voldsom. Og kritisk.

Nu erkender anfører Simon Kjær tirsdag, at brevet måske ikke var den rigtige løsning. Læs hele landsholdets brev til befolkningen her.

»Det er altid svært sige, om brevet var den rigtige løsning. Men det var vigtigt for os at give vores syn i sagen. Om vi er enige eller ej – jeg tror aldrig, vi bliver hundrede procent enige. Man kan altid argumentere den ene og den anden vej. Det er vigtigt at stå ved, hvad man siger, og hvad man gør, og så må man tage de tæsk, der følger med. Men ikke mindst bliver du nødt til at være tro mod dig selv og de værdier, du går op i og mener, der er vigtige,« siger han til B.T. Sport og tilføjer:

»Og så må vi respektere den holdning, som der er, hvis der er noget negativt, som der helt klart er. Det var nu engang, som det var.«

Især på Twitter har kritikken været nådesløs. Det var via Spillerneforeningens konto på Twitter, at landsholdsspillernes brev blev sendt ud. Tweetet har fået et væld af kommentarer, og et overblik over dem ser sådan ud:

Af de foreløbig 156 kommentarer, som opslaget fra Spillerforeningen har fået, er der 142 kritiske i forhold til landsholdet - det svarer til lige omkring 91 procent.

9 giver udtryk for opbakning til landsholdet - det svarer til 5,7 procent.

I de resterende tweets er der hverken givet udtryk for en holdning for eller mod landsholdet (3,3 procent).

Opslaget fra Spillerforeningen har fået 72 likes.

Samtidig er mange af de kritiske tweets ledsaget af en hashtags som #ikkemitlandshold og #ikkeminanfører. Der er også mange, der kort og godt skriver 'tillykke'. Det er en utvetydig hentydning til landsholdsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensens tilsvarende (ironiske) bemærkning til vikarlandsholdets Daniel Holm, da han på Twitter glædede sig over at få landsholdsdebut med vikarlandsholdet i Slovakiet. Læs her, hvad Mathias 'Zanka' Jørgensen siden sagde om det

Her er nogle af reaktionerne på Twitter - se flere i bunden af artiklen:

Spillerforeningen burde nok se at få ansat en spindoktor, der i fremtiden kan forhindre fejltagelser som denne. Hvis spillerne tror, de fremstår mindre egoistiske, griske og forkælede end før, så tager de da grusomt fejl. — Sofia Sommer (@sofiasommerdk) October 8, 2018

Endnu et selvmål af dimensioner. Spillerne anført af Spillerforeningen er allerede til grin i den her konflikt! Dette brev siger jo vitterligt ingenting. Man skulle tro i brugte samme kommunikationsmedarbejder som Juventus — PC Principal (@stillesandhed) October 8, 2018

Blablabla. Hvis hensigten var at jeg skulle få mere sympati for spillerne virker det her altså stik modsat. Lad os bare glemme det uskønne forløb og komme videre. — Kristian Harbo (@HarboKristian) October 8, 2018

B.T. Sport har spurgt yderligere ind til Simon Kjærs holdning til brevet og reaktionerne på Twitter tirsdag i landsholdslejren.

Det følger herunder.

Kan du sætte nogle ord på, hvorfor I har sendt det brev ud, Simon Kjær?

»Det var for at give vores synspunkt og vores side af det. Det var også en måde for os at sige, at nu prøver vi så vidt muligt at lægge låg på og komme videre og fokusere på det, vi skal fokusere på, og det er at spille fodbold.«

Nu er der et hashtag, der banker løs med navnet #ikkemitlandshold. Føler du, at kløften er blevet gravet dybere efter det brev, eller har det haft den rette hensigt?

»Jamen, det er jo folks holdning. Vores opgave nu er at spille noget fodbold og koncentrere os om det. Selvfølgelig har det ikke været godt for dansk fodbold. Det har ikke været godt for landsholdet, men det er sådan, det har været.«

I melder ud, at I ikke vil bidrage til mere mudderkastning, og heller ikke synes, I har gjort det. Det får I kritik for på blandt andet Twitter. Hvorfor kommer I med den udmelding, når der var nogle historier dengang med overskrifter som 'Det er ubehageligt, DBU'. Hvordan kan jeres opfattelse være så forskellig fra kritikernes?

»Det er to vidt forskellige synspunkter. Det må man tage det, som det er. Det er for egen regning. Det har jeg det helt roligt med og er egentlig ikke noget, jeg bruger særlig meget tid på.«

NATIONS LEAGUE B - gruppe 4

Du frygter ikke, at I fjerner jer fra nogle fans, der ikke kan forstå jeres synspunkt?

»Nej, det frygter jeg ikke. Som jeg sagde før, er det vigtigt at have sine holdninger og stå ved dem og være tro mod det, som man arbejder med. Men jeg er godt klar over, at alle ikke bliver tilfredse. Den tillid må man prøve at bygge op igen ved at spille og vinde nogle fodboldkampe og være åben, som jeg føler, vi er.«

Og de spillere, som gik ind i stedet for jer, de skal stadig ikke have en tak for, at DBU ikke fik en bøde eller det, der er værre?

»Det tror jeg også, vi har sagt det, der skulle siges om«.

Det slog Simon Kjær også fast efter Nations League-kampen mod Wales, hvor anføreren ligesom i dette tilfælde fik kritik for ikke at ville sig tak til vikarlandsholdet. Læs mere om det her

Simon Kjær erkender nu, at hele konflikten har fyldt meget

»Selvfølgelig har det fyldt. Det har været en lang og frustrerende proces for os alle sammen. Folk på sidelinjen, folk der har været med i konflikten, det har ikke været optimalt for nogen, og det har vi hele tiden sagt. Men det er også vigtigt nu, at vi kommer her, og det, vi har fokus på nu, det er fodbold. Selvfølgelig er der sket nogle ting, og noget skade og tillid, der skal opbygges igen, men det kan vi kun gøre ved at genoprette det på fodboldbanen,« siger Simon Kjær

Danmark møder lørdag Irland på udebane i Nations League og spiller herefter testkamp mod Østrig tirsdag i Herning.

Se interviewet med Simon Kjær efter Wales-kampen her:

Sikket noget vås. I ødelægger den lille sympati i har nået at bygge op hos danskerne med brevet. — Lars g. Winberg (@Lacce) October 9, 2018

Ynkelige tosser... Hvem fanden tror I er ? — Rolf Lintner (@Rolfnaldo) October 8, 2018

Holy smokes. #ikkemitlandshold — Karsten Ulrik (@ZutCorp) October 8, 2018