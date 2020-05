Erling Haaland er siden lørdagens Bundesliga-kamp kommet på manges læber.

Ikke kun fordi han igen, igen nettede i Dortmunds 4-0-sejr over Schalke 04, men i særdeleshed for dét, han sagde i et interview efter kampen.

Eller snarere ikke sagde.

Nordmanden var særdeles ordknap i et klip, der er gået viralt på de sociale medier.

Du får da lige hele den del af samtalen, som har fået folk til tasterne, her.

Reporter: »Efter slutfløjt gik hele truppen ned til den kendte gule mur, som selvfølgelig var tom i dag, hvorfor gjorde I det?«

Haaland: »Hvorfor ikke?«

Reporter: »Var det en form for besked, I gerne ville sende?«

Haaland: »Ja.«

Reporter: »Vil du fortælle os om beskeden?«

Haaland: Det var for mine fans' skyld.«

Reporter: »De betyder alt for dig og Dortmund?«

Haaland: »Ja, de gør,« slutter den norske stjerne, inden reporteren takker for interviewet.

Siden er der på Twitter diskuteret heftigt om, hvorvidt Haaland er arrogant, irriterende eller bare skarp til at give korte og præcise svar.

Erling Haaland at #BorussiaDortmund:



13 goals

12 games

11 words in today's post-match interview



pic.twitter.com/zOS1ArFxks — Ben Hayward (@bghayward) May 16, 2020

Men var han egentlig så slem igen? Det må enhver selv bedømme.

I klippet, som man kan se øverst i denne artikel, er der imidlertid mere til historien, for inden de meget kortfattede svar havde Haaland og reporteren en længere samtale med mange flere ord fra den norske mund om lørdagens kamp.