80 kampe. 100.000 kilometers rejse.

Det er i værste fald, hvad professionelle fodboldspillere kan komme ud for på en sæson. Presset er i hvert fald stort, og kalenderen er tætpakket.

Det viser en rapport udarbejdet af den internationale spillerforening, FIFPRO.

Derudover er der ikke meget ferie at hente. For nogle er der blot tale om to uger. Og det går ikke, mener Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

For selvom fodboldspillere tjener gode penge, varer en karriere ikke evigt. Men det skulle kroppen gerne gøre.

»De bedste spillere rejser jorden rundt på tværs af tidszoner og spiller op mod 60-70 kampe årligt uden tilstrækkelig tid til at restituere – hverken mellem kampene eller efter en opslidende sæson. Det er åbenlyst uholdbart. Vi er nødt til at beskytte spillerne bedre,« siger Mads Øland til Spillerforeningens hjemmeside.

Den store belastning gælder selvsagt spillere, der er med i mange turneringer. Noget, der gør sig gældende for flere fra det danske landshold. Et eksempel på det er landsholdsspilleren Lasse Schöne, der sidste sæson spillede mange kampe for både Ajax og landsholdet, hvor han var med ved VM.

Noget, der gav i alt 62 kampe i benene til midtbanespilleren, der i alt havde 22 dages ferie. 12 i vinterpausen og 10 om sommeren.

»Grænsen er nået. Derfor siger vi fra spillersiden fra,« siger Mads Øland om det tætpakkede fodboldprogram.

For spillerne skal gerne kunne holde, men hos Spillerforeningen er der simpelthen en frygt for, de går i stykker.

»Men spillerne kan ikke løse problemet selv, så vi opfordrer til, at fodboldens parter sammen finder en holistisk løsning, så verdens bedste fodboldspillere kan fortsætte med at underholde på fodboldbanen og ikke skal se til fra sidelinjen, fordi de er skadet, udkørte eller har indstillet karrieren i en tidlig alder på grund af den alt for store belastning,« siger Mads Øland.

Rapporten fra den internationale spillerforening viser desuden, at mange spillere på eliteniveau har op mod 60 kampe på en sæson. I ekstreme tilfælde er det op mod 80, og de færreste har fem dages hvile eller derover.