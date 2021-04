Frank Arnesen har brugt for mange penge på fejlkøb og slet ikke hentet nok penge ind på salg.

Kritikken af Feyenoords danske sportsdirektør er hård fra den store hollandske avis De Telegraaf.

I mediets egen fodboldpodcast skyder De Telegraaf-journalisten Valentijn Driessen med skarpt mod Frank Arnesen, som han ikke er imponeret af.

»Han har lavet en række fejlkøb. Når man ikke har så meget at gøre med, håber man, at den tekniske direktør kan tjene penge. Men Frank Arnesen har i øjeblikket brugt mange flere penge, end han har tjent i Feyenoord,« siger Valentijn Driessen i podcasten ifølge Tipsbladet.

(Photo by Koen Van WEEL / ANP / AFP) / Netherlands OUT Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere (Photo by Koen Van WEEL / ANP / AFP) / Netherlands OUT Foto: KOEN VAN WEEL

Her peger journalisten blandt andet på, at Frank Arnesen hentede angriberen Robert Bozenik ind for omkring fire millioner euro og sammenlignede ham med stjerneangriberen Robert Lewandowski fra Bayern München.

Men den sammenligning ser ifølge journalist Driessen nærmest pinlig ud.

Herefter peger han på en enkelt spiller, som Frank Arnesen har købt ind, der potentielt kan få succes.

»Det kan være meget rart at give sin tegnebog til Arnesen, men foreløbigt har man ikke fået særlig meget tilbage. Den eneste, vi tror på kan få succes, er (Aliou Badara, red.) Baldé.« siger Diressen.

Sportsdirektør Frank Arnesen, Paok FC. Brøndby IF mod Paok FC Thessonaliki på Toumba Stadium Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Sportsdirektør Frank Arnesen, Paok FC. Brøndby IF mod Paok FC Thessonaliki på Toumba Stadium Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Feyenoord er blot nummer fem i den hollandske liga – langt efter Ajax på førstepladsen. Frank Arnesen kom til klubben i 2019 efter ophold i belgiske Anderlect.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Frank Arnesen, men han har endnu ikke svaret på den henvendelse.