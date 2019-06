Det blev aldrig rigtigt Christian Eriksens aften.

Og det kan ses på vurderingerne af danskeren efter lørdagens tabte Champions League-finale.

'Hvis det var hans sidste kamp for Spurs, ville han nok have ønsket, at han havde udrettet mere, konstateres det i Mirror.

Mediet giver Christian Eriksen karakteren 6 af 10 - og bringer også hans fremtid ind i vurderingen af indsatsen i 0-2-nederlaget til Liverpool.

Christian Eriksen bliver trøstet efter kampen. Foto: SUSANA VERA Vis mere Christian Eriksen bliver trøstet efter kampen. Foto: SUSANA VERA

Det er endnu uafklaret, hvad der skal ske med den danske landsholdsspiller, der har kontraktudløb om et år.

En af bejlerne har på rygteplan været Real Madrid, men gårsdagens indsats i netop den spanske hovedstad har ikke øget interessen, vurderes det i Daily Mail.

Her får Christian Eriksen karakteren 7 af 10 med følgende kommentar:

'Prøvede at glide ind fra venstre for at fodre Son, og midtvejs i første halvleg virkede det, da han fik én aflevering igennem. Kanonerede også bolden over fra kanten af feltet. Trak sig mere tilbage, da Winks gik ud, Ikke den værste, men (Real, red.) Madrid kommer ikke til at slå døren ind for at få ham.'

Nedtrykt Christian Eriksen. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Nedtrykt Christian Eriksen. Foto: GABRIEL BOUYS

Hos Skys Sports vurderede danskeren til at have klaret sig lidt værre. Her bliver det til 6 ud af 10:

'Så imponerende ud i glimt, fik nogle igennem på midten af banen, men misbrugte en chance fra kanten af feltet inden pausen, hvor man i det mindste kunne forvente, at han ville teste Alisson,' lyder det:

'Havde endnu mindre indflydelse på kampen, da han rykkede tilbage for at hjæloe Moura. Havde et sent frisparks-forsøg.'

Independent giver danskeren samme karakterer uden yderligere forklaring. Her kan du se B.T. Sports karakterer til spillerne i finalen

Hos spanske AS konstaterer man ekspempelvis, at Christian Eriksen (sammen med Delle Alli og Heung-Min Son) 'ikke var godt selskab' for topscorer Harry Kane i forsøget på at kreere chancer.

Her får den 27-årige dansker én spar (!), hvilket er det laveste, der uddeles til Tottenham-spillerne.

Danskeren får i øvrigt endnu hårdere kritik på sociale medier, hvor han i bredt omfang beskyldes for ikke at være mødt op til kampen.

Efter lørdagens Champions League-finalen var Christian Eriksen i øvrigt selv en smule kryptisk om, hvad der nu skal ske med karrieren.

»Lige nu skal jeg til doping (kontrol, red.), og så er der landskampspause. Og så ser vi, hvad der sker. Men lige nu er der ikke fokus på det overhovedet. Vi ser, hvad der sker,« sagde han.

Chelseas Eden Hazard har været endnu mere brandvarm på Real Madrid-radaren end danskeren, og belgieren gjorde forleden endnu mere opmærksom på sig selv, da han var med i Europa League-finalen.

Her scorede han to gange, da London-klubben vandt turneringen.

Det var sjette gang, at Liverpoll vandt Champions League/Mesterholdenes Europa Cup.