Jonas Wind kan være ude i ni måneder, mens Dame N'Doye forventes klar om fire til seks uger, meddeler FCK.

FC København-angriber Jonas Wind kan se frem til at være væk fra fodboldbanen i helt op til ni måneder.

Det bekræfter FCK på sin hjemmeside, efter at den 20-årige angriber har gennemgået en operation.

- De nærmere test og detaljer, vi fik mulighed for at foretage i forbindelse med operationen, har desværre vist, at Jonas Winds skadeperiode bliver længere end først antaget.

- Han forventes ude i syv-ni måneder, mens han kommer sig og genoptræner, siger klubbens cheflæge, Morten Boesen, til hjemmesiden.

Jonas Wind pådrog sig for lidt over en uge siden et vrid i forbindelse med en træning i klubben, og de første meldinger lød da på, at Jonas Wind ville være ude i flere måneder.

Skaden opstod få dage efter, at angriberen Dame N'Doye blev skadet, og her lød de første forventninger også på, at N'Doye ville være ude i flere måneder.

Den 34-årige senegalesiske profil er ligeledes blevet opereret, og her er meldingen mere optimistisk.

- For Dame NDoye er nyheden anderledes positiv, og hans skadeperiode forventes kortere end først frygtet. Han vil, hvis alt går som forventet, være tilbage i kamp i løbet af fire til seks uger, siger Morten Boesen.

Da FCK blev ramt af skader hos de to angribere, købte klubben den uruguayanske angriber Michael Santos fri af Malaga.

Santos tiltrådte med det samme på en kontrakt frem til sommeren i 2023.

/ritzau/