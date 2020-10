33-årige Julian Nagelsmann er en talentfuld og kommende verdensstjerne på trænerfronten i fodboldverden.

Men hvis der er noget, han ikke helt har styr på, så er det hans påklædning.

I hvert fald, hvis du spørger modepolitiet.

Da RB Leipzig-træneren stod på sidelinjen i Champions League-opgøret mod Manchester United, var det i et jakkesæt, der delte vandene. Eller det gjorde det ikke engang, for der var kun én side.

Alle var imod.

Bedøm selv:

Style icon Rick Astley had a No1 hit with 'Never Gonna Give You Up' in 25 countries, including Germany, in summer 1987, the same summer that style icon Julian Nagelsmann ... was born. pic.twitter.com/IRTzERvai4 — Nick Harris (@sportingintel) October 28, 2020

Cry. For. Help. pic.twitter.com/DKrD6sZuE5 — Nooruddean (@BeardedGenius) October 28, 2020

Nagelsmann is the only 33-year old I know who dresses like he's 73. pic.twitter.com/WBCOuEaQ3s — MAJ (@Ultra_Suristic) October 28, 2020



Tyskeren kan i stedet trøste sig med, at han har styr på sin trænergerning. Han har i en ung alder allerede afvist Real Madrid og spåes en stor fremtid.

Han har været træner i Leipzig siden 2019, og inden da slog han sit navn fast hos Bundesliga-konkurrenterne Hoffenheim.

Men derfor kan der måske godt arbejdes lidt med garderoben.