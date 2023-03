Lyt til artiklen

'Zlatan og hans familie gik direkte i fælden.'

Sådan lyder dommene fra Aftonbladets klummeskribent Johanna Frändén, der går i rette med Zlatan Ibrahimovic' hyldest til Qatar som land og VM-arrangør, hvor han gav en lang række kategorier 'ti point.'

Hun er ikke overrasket over, han går imod den gænse holdning eller det svenske forbunds linje.

»Men i løbet af to dage i Qatar gik Zlatan og hans familie lige i fælden: Han blev sportsvasket fra top til tå og gav i dag (Mandag, red.) Qatars regime en finere gave, end de nogensinde kunne håbe på; en fuldstændig ukritisk hyldest til den mest kontroversielle VM-arrangør nogensinde.«

Under VM hyggede Zlatan Ibrahimovic sig med Tamim bin Hamad Al Thani, emiren af Qatar.

»Og det er faktisk her, det knager mere end noget andet sted. For hvis der er én ting, Zlatan Ibrahimovic har været klar over gennem årene, så er det, at han hader, når andre tjener penge på hans navn.«

»Du kan normalt ikke lide, at andre tjener penge på dig, kan du?,« spørger hun stikkende.

På Expressen erklærer klummeskribent Therese Strømberg, at ingen kan blive overraskede over Ibrahimovic's fremfærd, og samme linje følger Fotbollskanalens Olof Lundh.

»Det bemærkelsesværdige er, at han går direkte imod det svenske fodboldforbund, som har været kritisk over for Qatar, siger Lundh i studiet hos TV4.

Sverige skal starte deres EM-kval med al den rabalder, som Zlatan Ibrahimovic bringer med sig – således også denne gang, hvor de fredag åbner mod Belgien.